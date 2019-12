HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019. Ce zodii au noroc într-o zi de Vineri 13. Cine nu ar trebui să iasă din casă ca să evite ghinionul

HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



O zi care iti aduce mult chef de vorba si miscare. S-ar putea ca astazi sa mai faci si gafe, tocmai pentru ca vorbesti mult, esti foarte expansiv si precipitat, mai ales in relatiile cu colegii si prietenii. Ar fi bine ca aceasta energie mentala fabuloasa de care dispui astazi sa fie folosita in sensul studiului, acumularii de informatii, deci satisfacerii curiozitatii intelectuale. O zi excelenta si pentru flirturi si intalniri amoroase. Atentie totusi, e bine sa-ti temperezi impulsivitatea si sa eviti imprudentele in tot ce faci.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



S-ar putea ca astazi sa ai bucuria de a culege niste roade materiale in urma semintelor semanate in ultimele saptamani, adica in urma muncii depuse pentru ajustarea unei afaceri sau derularea unui proiect. Este o zi care poate aduce crestere, expansiune, prosperitate, succes. Iar toate acestea depind de capacitatea de a-ti promova munca, abilitatile, calitatile. Fara infatuare si fara exagerari.

HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Exista multa energie si veselie, dar si mult chef de vorba. Astazi probabil ca n-o sa ai stare, o sa fii mereu in miscare, mereu curios, pus pe glume si foarte indraznet in relatiile cu ceilalti. Sigur ca exista si posibilitatea de a te aprinde foarte repede din orice si de a lua personal orice critica sau observatie pe care o primesti. Cu mici exceptii, ziua se anunta insa frumoasa si aducatoare de vesti bune, dar si de cunostinte noi.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



O zi care te pune pe ganduri si te invita la izolare, introspectie si meditatie. Poti face niste calcule si-ti poti stabili noi prioritati in privinta banilor, sau poti sa te documentezi si sa aduni informatii pentru o afacere sau un proiect. In orice caz, este o zi a discretiei si nu a actiunii concrete, deci nu te stradui sa faci mare lucru, ci multumeste-te cu postura de observator. Pe de alta parte, sanatatea necesita astazi o atentie deosebita si sunt de evitat toate excesele, alimentare sau de alta natura.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Pentru tine se anunta o zi interesanta, care poate aduce admiratia, aprecierea, sustinerea celor din jur, dar mai ales a prietenilor. Exista mult entuziasm in conversatiile numeroase de astazi si multa inspiratie, chiar daca nu tot ce se promite se va si intampla si chiar daca ai toate sansele sa mai si exagerezi pe ici pe colo cu glumele si ironiile. Fii atent la eventualele derapaje sentimentale si la alte riscuri pe care ti le asumi.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Desi asisti la finalizarea unui proiect sau implinirea unui obiectiv profesional, se pare ca nu te bucuri cu toata inima, de parca ai cauta dinadins greselile si imperfectiunile. S-ar putea ca odata cu incheierea unor astfel de proiecte, chiar sa-ti propui sa te detasezi pentru o perioada de planul profesional, pentru a acorda mai multa atentie planului personal. Din familie si de la persoanele apropiate sufletului tau se pare ca vin adevaratele bucurii si satisfactii.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Se pare ca astazi traiesti mai mult in viitor decat in prezent, pentru ca imaginatia este bogata, visele sunt reactivate, iar dorinta de detasare de toate problemele, foarte puternica. Asadar, s-ar putea sa te gandesti la viitorul unei relatii de iubire, la cel al copiilor sau la unele dorinte pe care ai vrea sa le implinesti in viitor, legat de calatorii sau de elevare. Ziua nu aduce realizari concrete, dar poate aduce sperante si vesti bune in acest sens.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Daca pana acum te-ai sfiit sa ceri sprijin si sfaturi pentru o problema financiara, astazi ai curajul si dispozitia necesara pentru a face asta. Asadar este momentul sa dai niste telefoane, sa contactezi tot felul de persoane, sa iti faci cunoscute interesele sau problemele. Doar impartasind celorlalti cu ce te confrunti, vei reusi sa-i misti si sa-i inspiri, in asa masura incat se vor oferi imediat sa te sprijine si chiar sa te finanteze. Este o zi in care ti se pun tot felul de resurse la dispozitie.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Tinzi sa vezi numai partea plina a paharului, orice s-ar intampla. Ai o stare de spirit buna, ai umor si esti usor idealist. Aflandu-te in aceasta stare usor euforica, este posibil, fie sa promiti mai mult decat poti face, fie sa te grozavesti in fata prietenilor sau partenerului, fie sa neglijezi unele angajamente si acorduri. Cu toate acestea, permite-ti sa visezi, iar daca te bate gandul sa pleci intr-o calatorie, astazi e un moment bun pentru a o planifica.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Astazi ai nevoie de prezenta de spirit, de rapiditate si flexibilitate, pentru a reusi sa duci la bun sfarsit tot ce ti-ai propus. Probabil ca s-au adunat foarte multe lucrari sau ai depasit deja termenul de predare a acestora, insa nu e cazul sa intri in panica, pentru ca lucrurile se aseaza pana la urma, daca le abordezi cu calm si daca stii sa cooperezi calm si eficient cu colegii.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Iata o zi frumoasa, pe care o traiesti cu bucurie, entuziasm si inspiratie. Acum esti dispus sa vorbesti deschis despre sentimentele tale, sa faci gesturi de iubire pentru o persoana draga, sau sa fii mai receptiv la complimentele venite de la cineva din anturaj. In orice caz, ai parte de experiente frumoase, de invitatii tentante si de noi cunostinte si prieteni. Dar cel mai mult te bucura ca esti in centrul atentiei oriunde mergi si ca reusesti sa smulgi laude.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Ar fi bine ca ziua de astazi sa o dedici activitatilor relaxante si in niciun caz celor care te solicita din punct de vedere psihic, energetic sau psihic. Este o zi numai buna de primit vizite si de petrecut impreuna cu familia sau cu alte persoane dragi . De asemenea, este o zi buna si pentru a face o schimbare de decor in locuinta sau chiar pentru a lua o decizie legata de schimbarea domiciliului.