Horoscop 14-20 SEPTEMBRIE 2020. Super Luna Noua in Fecioara. Fa pasul inainte pentru viitorul tau!

Horoscop SAPTAMANAL 14-20 SEPTEMBRIE 2020.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

In fiecare luni, te asteptam sa citesti horoscopul general al saptamanii pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, la inceputul saptamanii ai de rezolvat chestiuni care te-au tulburat in trecut. Nu vei singur in aceasta sirectie doarece oameni in care ai incredere vor fi acolo ca sa-ti sustina cauza. Dupa jumatatea saptamanii, indraznete mai mult, preia initiative si planifica-ti viitorul fara ezitare si fara frica.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, acum, dupa cum poti vedea, modul in care ai gestionat lucrurile n-a fost unul care sa dea roadele pe care ti le-ai dorit. Acorda-ti timpul necesar pentru a descoperi ce ai gresit si pentru a pune la punct metodele care sa te duca spre succes. Planifica-ti cu atentie miscarile si concentreaza-te asupra viitorului. Nu neglija oamenii care au nevoie de tine, pentru ca, in cele din urma, si tu vei avea nevoie de ei.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, saptamana iti aduce o gama larga de emotii si situatii si din fericire si dulcele gust al succesului. Esti pe cale sa intri intr-o perioada care iti permite sa te exprimi dinamic si in acelasi timp sa actionezi din spatele cortinei. Timpul este potrivit pentru tine sa gestionezi orice situatii si treburi ce implica secrete, discretie si duc la promovare rapida. Starea de spirit este buna si nu se intrevad obstacole. La munca si in plan social, ve fi in stare sa iti folosesti intuitia ca sa implementezi unele planuri facute in trecut. Puterea si increderea ta te ajuta sa depasesti orice aspect. Trebuie sa fii ceva mai responsabil cu treburile tale profesionale. In bani, mergi inainte cu pasi consecventi si incearca sa tii cu stabilitate de ce ti-ai planificat daca vrei sa vezi o imbunatatire.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.