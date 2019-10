Articol publicat in: Life

HOROSCOP 14 OCTOMBRIE 2019. Planuri noi, un card alimentat nesperat şi un flirt la serviciu. PREVIZIUNILE ZILEI de luni

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP 14 OCTOMBRIE 2019. RomaniaTV.net vă prezintă previziunile astrale ale primei zile din săptămână. Horoscop 14 octombrie 2019 Berbec. Au rămas multe lucruri neîmplinite în trecut, şi uneori te gândeşti ce-ar fi să le reiei pe unele din ele şi să le duci acum la îndeplinire? Bine faci, pentru că, privind înapoi, spre alte vremuri, descoperi vise care nu au ajuns la împlinire, scopuri care nu au fost atinse, planuri abandonate pe parcurs care ar putea reporni acum cu mai multe şanse de reuşită. Întoarce-te la acel vis frumos de odinioară şi reconstruieşte-l acum. Nu te teme să iei de la capăt un scop de demult, chiar dacă a stat o vreme pe linie moartă. Între timp ai mai adunat informaţie, ai mai acumulat experienţă, şi îi dai mai mulţi sorţi de izbândă. Horoscop 14 octombrie 2019 Taur. Nu te gândi la ce va spune lumea dacă tu te exprimi într-o manieră diferită decât restul! Ai tot dreptul să fii original, să fii altfel, unic în felul tău! Ceea ce te diferenţiază astăzi clar de restul lumii e propria ta spiritualitate. Din respect pentru ceilalţi, nu ai nimic împotriva modului în care ei îşi urmează credinţa şi principiile spirituale după care se ghidează, nici a modului lor de a se apleca spre cele sfinte, dar nu vei tolera criticile lor, dacă se iau cumva de crezul tău! Ai stilul tău de a te ruga, de a te raporta la divinitate, deci nu accepta să ţi se ţină predici despre cum se cade, cum trebuie, cum e bine… De unde ştiu ei cum e mai bine pentru tine, deci urmează-ţi calea ta! Horoscop 14 octombrie 2019 Gemeni. Nu te mai întoarce în trecut, în vremuri care nu-ţi amintesc decât de lucruri neplăcute. Numai de tine depinde să închizi odată acel capitol care te-a rănit, şi să spui adio dramelor din viaţa ta. Sigur, ai învăţat enorm din ele, dar a vorbi mereu doar de tristeţile vremurilor de odinioară nu face decât să dea putere acelor emoţii negative care iar îţi invadează sufletul. Priveşte cu detaşare şi luciditate acele amintiri, fără să le alimentezi din nou, acceptă faptul că s-au dus şi nu te mai pot atinge după atâta vreme. E vremea să arhivezi aceste amintiri în pod şi să le laşi acolo! Horoscop 14 octombrie 2019 Rac. Tu trebuie să fii cel care dă dovadă de înţelepciune în atmosfera în care nimereşti astăzi. S-au adunat în jurul tău persoane nervoase, încărcate negativ, care nu au nici un fel de vorbă bună faţă de restul lumii, şi încearcă să te atragă şi pe tine în atmosfera lor toxică. Ţine-i la distanţă, nu le da satisfacţie, pentru că acesta e modul lor de a se elibera de toxinele lor interioare: le varsă în gesturi, cuvinte, intenţii, judecăţi. Cu cât îi priveşti mai detaşat şi cu mai multă toleranţă, cu atât demonstrezi că cel mai matur, dintre toţi, eşti tu, pentru că nu te cobori la nivelul lor oribil de a trata lumea. Horoscop 14 octombrie 2019 Leu. Ai o idee în minte care prinde contur din ce în ce mai bine şi te îndeamnă să o şi pui în aplicare. Nu mai aştepta, bate fierul cât e cald, pentru că atunci când vei începe s-o pui în practică, se vor ivi noi şi noi detalii care, într-un final, vor forma un tot demn de laudă! Fii conştient că nu merge totul strună impecabil, ci chiar dacă vei mai da în bară pe parcurs, chiar dacă îţi vei mai pierde încrederea, până la urmă toate vor ieşi ca la carte. Ai de învăţat şi din mers, nu le ştii pe toate de la început, dar cel mai important e să pui mâna pe unelte şi să începi să clădeşti ceea ce ai acum în minte. Horoscop 14 octombrie 2019 Fecioara. Ancorează-te în realitate pentru că nu e momentul să te laşi furat de iluzii şi vise deşarte. E vremea unei decizii în care trebuie să dai dovadă de claritate, de pragmatism, de siguranţă, în care nu-ţi poţi permite să te joci sau să experimentezi. Te bazezi doar pe ceea ce ştii exact, pe lucrurile scrise negru pe alb, pe fapte concrete, deci lasă promisiunile sau visele prea frumoase ca să fie adevărate. Ori de câte ori ţi se spune ceva, cere dovezi, documente, contracte scrise, pentru că intuiţia ta sună imediat clopoţelul dacă presimte că pe undeva ceva nu este foarte sigur. Nu crede decât ceea ce vezi sau poţi atinge. Horoscop 14 octombrie 2019 Balanța. Intri azi în legătură cu o persoană care îţi inspiră autoritate şi putere. Te simţi protejat în preajma sa şi ai numai de câştigat de pe urma prieteniei pe care ţi-o oferă. Bucură-te cât mai mult de compania sa, pentru că îţi este superior în multe privinţe. Îl priveşti cu respect, cu admiraţie, cu mândrie că te acceptă în preajma sa, semn că te apreciază sincer pentru ceea ce reprezinţi. Fă tot ce-ţi stă în putinţă să păstrezi această prietenie, să o dezvolţi, să o preţuieşti la justa valoare, pentru că acest om poate deveni un fel de mentor, de ghid, de profesor pentru tine de acum înainte. Calcă-i pe urme! Horoscop 14 octombrie 2019 Scorpion. Visele tale cele mai frumoase în acest moment sunt direct legate de viaţa sentimentală. Poate tocmai te-ai îndrăgostit de cineva şi descoperi că aluneci din ce în ce mai des pe gânduri şi numai la el te gândeşti. E frumos să visezi, dar înainte de a construi castele înalte din iluzii, ar fi bine să afli mai concret şi ce simte celălalt pentru tine, ca nu cumva să fie doar o iubire unilaterală… sau iluzorie… sau imposibilă… Poate fi ceva reciproc, dar tot s-ar cere o discuţie lămuritoare între voi, o declaraţie, o mărturisire, o întâlnire în doi ochi în ochi, faţă-n faţă, ca să descoperiţi ce e în inima voastră. Poate ieşi de aici o poveste de dragoste aşa, ca-n basme, dar înainte de a te lăsa copleşit de tandreţe şi visare, cunoaşte-l mai bine pe care te-a cucerit. Horoscop 14 octombrie 2019 Săgetător. E nevoie de un act de voinţă din partea ta pentru a-ţi depăşi apatia, neîncrederea, dezinteresul şi să te apuci serios de treabă. A sta să priveşti pasiv de pe margine să vezi încotro merg lucrurile, nu e în avantajul rezultatelor pe care le pretinzi, deci numai de efortul tău depinde succesul. Chiar dacă mai vezi pe unii care trag chiulul cu graţie, nu trebuie să te laşi influenţat de ei, deşi e posibil să te tragă şi pe tine alături ca să nu te implici, fără să-ţi dai seama că pasivitatea nu e în beneficiul lor. Ei încearcă să-i molipsească şi pe alţii de lene şi comoditate ca să aibă un oarecare avans, deci lasă-i pe ei să stea degeaba şi tu trage tare mai departe! Horoscop 14 octombrie 2019 Capricorn. Îţi place să deţii controlul absolut în situaţia în care te afli, însă nu toate depind numai de tine. Eşti implicat într-o acţiune la care participă şi alte persoane, poate la fel de orgolioase ca tine, poate la fel de dornice să fie ei şefii, deci de aici se pot naşte conflicte aprinse. Fiecare are personalitatea sa puternică şi de la o banală dispută la o luptă crâncenă nu mai e decât un pas. Nu îi poţi domina pe ceilalţi, aşa cum ţi-ar plăcea, dar nici să fii tu condus de alţii nu tolerezi, încât e normal să te ridici pentru dreptul tău de a vorbi şi acţiona în voie. Încearcă să priveşti lucrurile cu un dram de lejeritate, nu atât de încrâncenat. Cu cât vrei să le controlezi mai mult, cu atât te enervezi mai tare! Horoscop 14 octombrie 2019 Vărsător. Aştepţi mult de la oameni, dar mai întâi trebuie să pretinzi mai mult de la tine însuţi. Către tine trebuie să-ţi concentrezi acum speranţele şi pretenţiile, pentru că, dacă tu investeşti mai mult, vei ajunge mai repede la roadele pe care le vrei de la ceilalţi. Fii sigur că nu depinde numai de ei, ci e o acţiune colectivă în care şi tu joci un rol principal. Că e o afacere care evoluează lent sau un proiect profesional de durată, trebuie să te implici mai serios, să dai tot ce ştii şi ce ai pentru succesul acestui demers, pentru că aşa cum tu aştepţi enorm de la colaboratori, şi ei aşteaptă mai mult de la tine. Fiecare trebuie să-şi aducă mai serios contributia! Horoscop 14 octombrie 2019 Pești. Dacă reuşeşti să închizi definitiv un capitol din trecut, să-l ştergi pur şi simplu din memorie, de vreme ce nu mai are nimic bun de oferit, vei deveni altul! E un moment excelent pentru a o lua de la zero, pentru a încheia un mare capitol şi a porni altul complet nou. Norocul tău constă în ambiţia de a spune stop, dar a te debarasa de trecut nu e deloc uşor, mai ales dacă duci după tine un noian de amintiri neplăcute. Fă un efort să ierţi, să uiţi, să spui adio acelei stări de lucruri, pentru că în faţa ta se deschide un orizont neexplorat, total diferit, dar spre care nu poţi zbura dacă duci după tine ghiulele grele din alte vremuri. Horoscop 14 octombrie 2019 oferit de acvaria.com loading...

