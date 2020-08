HOROSCOP 15 AUGUST 2020. Veselie, petreceri şi un flirt la ceas de seară

Berbec

Pentru Berbec cooperarea cu partenerii si colegii va fi promitatoare dimineata. Simtiti-va liber sa le oferiti ideile si evolutiile voastre, le vor aprecia. Este posibila cooperarea pe termen lung cu un partener profitabil in tranzactiile financiare. O zi plina de surprize placute si pe plan amoros.

Taur

Astazi este foarte important pentru Taur sa petreaca timp cu sufletul lor pereche. Consolidati relatia cu experiente noi, mergeti intr-o vacanta singuri sau mergeti la o intalnire romantica. Asigurati-va ca ii aratati partenerului toata dragostea. Fii generos cu complimente si amabilitati.

Gemeni

La Gemeni, este posibila o exacerbare a unei boli cronice. Obstacolele si dificultatile te vor insoti dupa-amiaza. Este posibil sa va simtiti nervos. Incercati sa nu va enervati pentru a nu provoca oamenii sa raspunda cu agresiune.

Rac

Ziua creativitatii pentru Rac. Astazi sunteti mai activ, creativ si plin de idei si planuri noi. Petreceti-va tot timpul liber facand hobby-ul preferat. Fii activ si energic. Sportul va fi benefic pentru gasirea inspiratiei. Aveti oportunitati ample de exprimare libera de sine.

Leu

Pune lucrurile in ordine in treburile si lucrarile tale. Aceasta perioada este potrivita pentru activitati de rutina. Potentialul creativ nu este dezvaluit pe deplin in momentul acesta. Calatoria in mediul rural va fi cea mai buna solutie. Acolo veti putea sa va ganditi la multe dificultati nerezolvate si veti putea gasi o cale de iesire din problema actuala.

Fecioara

Fecioara se va simti nemultumita de partenerul sau. Poate ca ar trebui sa-ti intrerupi relatia si sa fii singur cu gandurile si sentimentele tale. Discutati neintelegerile dvs. intr-un mod corect si veti ajunge la compromis, astfel puteti sa rezolvati conflictul. Nu renuntati la dorintele voastre interioare si nu mergeti impotriva intuitiei voastre.

