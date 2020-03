HOROSCOP 16 MARTIE 2020. Zi complicată pentru multe zodii, se anunţă cumpene şi probleme de tot felul

Horoscop zilnic Vezi ce spune horoscopul zilnic pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balantă, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsători Pești. Zodiacul zilnic vă spune cum va fi ziua pentru zodia ta. Citește horoscopul zilnic pe RomaniaTV.net



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Este rost de castiguri dinspre locul de munca la finalul acestei satamani. Insa si persoanele din anturajul apropiat, rudele sau prietenii iti vor oferi cadouri sau favoruri. Accepta totul cu bratele deschise si, la randul tau ofera cate ceva, celor pe care îi știi în nevoie. Ingrijeste-ti in continuare sanatatea si evita excesele de orice fel! In umbra pandesc neplaceri serioase si la locul de munca si la sanatate.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Rezervă momente pentru a petrece mai mult timp cu partenerul de viata la sfarsitul acestei saptamani. Vei fi solicitat si pentru o colaborare profesionala care se desfasoara de ceva vreme, iar acum este un fel de termen scadent. Datorita faptului ca esti pus pe distractii sau planuiesti aventuri, relatiile parteneriale îți pot rascoli cheful si programul. Pe primul plan sunt acum colaborarile și veniturile aferente din acestea.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Chiar dacă este weekend, tentația de a-ți continua activitatea profesională este la cote mari. Și acasă, în mediul domestic ai de rezolvat treburi restante, așa încât selectează prioritățile și evită eforturile mari. Sănătatea este vulnerabilă, deci fii prudent și îngrijește-te corespunzător. Duminică vei fi solicitat de către partenerul de viață, fie pentru discuții importante pe tema programului comun, fie pentru cheltuieli necesare în viața de zi cu zi.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



In relatiile sentimentale se contureaza discutii aprinse la sfarsitul acestei saptamani. Poate fi vorba despre conflicte filozofice, pentru ca una este ideea ta despre iubire si implicatiile ei si cu totul alte idei au cei dragi. Asculta si parerile celorlalti! Este dificil ca totul sa se realizeze numai dupa cum vrei tu. Cineva din anturajul pritenilor iti poate oferi solutii deosebite pentru situatiile in care te afli.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



In acest weekend sunt momente potrivite de a petrece in familie si de a te ocupa de treburi gospodaresti. Sunt posibile discutii tensionate pe tema banilor si bunurilor folosite si administrate in comun cu membrii familei sau cu rudele. Se recomanda prudenta, deoarece exista detalii patrimoniale pe care le cunosti prea putin sau deloc. Dezvaluirile in acest sens iti pot rascoli mult sufletul.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Este rost de întâlniri și dialoguri importante cu neamurile și membrii familiei la finalula cestei săptămâni. Se pare că unii apropiați vor să te sprijine în demersurile tale privitoare la îmbunătățirea condițiilor locative sau în anumite chestiuni profesionale urgente. Selectează prioritățile și deciziile finale alege-le singur dupăo analiză atentă. Liniștea și confortul casei îți sunt de bun augur în aceste zile.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



În zilele acestui weekend se prefigurează cheltuieli majore pe cele necesare traiului cotidian. Pe de altă parte, este posibil să primești bani, respectiv salariul, un bonus sau ceva ajutoare materiale binevenite. Folosește totul cu măsură, evită cheltuielile extravagante. Sunt moemtne bune și pentru a te relaxa la o șuetă cu persoanele dragi, din anturajul apropiat. Ai putea afla informatii pretioase legate de segmentul profesional.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Banii si bunurile comune cu altii reprezinta o tema importanta la finalul acestei saptamani. Se pare ca fie partenerul de viata, o ruda, fie cineva din anturajul profesional iti va cere sprijin financiar sau macar informatii lămuritoare vizavi de situatia financiara comuna. Cheltuielile legate de imbunatatirea sanatatii sau pe chestiuni profesionale iti destabilizeaza relatiile cu ceilalti. Fii prudent!



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Weekend-ul acesta rezervă-l numai pentru tine. Deschide un jurnal și lasă-ți gândurile să se aștearnă in voie. Sunt momente bune pentru a te gândi serios la viata ta si la felul in care doresti să se desfășoare ea de acum incolo. Pe de alta parte, te-ai putea inspira de la prieteni. Insă, evita sa-ti divulgi intentiile si slabiciunile acumulate de-a lungul timpului. Esti suficient de pregatit sa renunti la tot ce este nepotrivit progresului tău de acum.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Ai nevoie de odihna si singuratate la finalul acestei saptamani. Evenimentele din sfera profesională plus aspectele financiare din ultima vreme îți dau de gandit. S-ar putea sa iei decizii majore legate de îndatoririle profesionale, de datorii sau alte cheltuieli cotidiene. Mai intai aranjeaza-ti treburile prioritare si apoi orienteaza-ti eforturile si spre ceilalti. Sanatatea este vulnerabila, asa incat ingrijeste-te pe indelete.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Esti inconjurat de multa lume in acest weekend, astfel ca bine ar fi sa te prezinti cum se cuvine. Insă, este posibil sa te coste ceva sume de bani serioase orice aparitie publica. Fii cat mai discret, evita sa devii dependent de spusele altora si nu lua lucrurile prea personal. Cheltuielile demarate acum se pot perpetua multa vreme de acum incolo. Sfatuieste-te cu membrii familiei vizavi de orice te frământă.



HOROSCOP 16 MARTIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Zilele acestui final de saptamana sunt potrivite dialogurilor cu persoane erudite sau participarii la seminarii si reuniuni pe teme filozofice. Pentru ca starile de spirit oscileaza frecvent este posibil sa judeci prea aspru remarcile sau povestile de viata ale celor din preajma ta. Controleaza-ti gandurile si reactiile! Ar fi minunat sa te integrezi fara pretentii exagerate intr-o echipa de lucru. Ia in calcul calatoriile.