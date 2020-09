Horoscop 19 septembrie 2020. O zodie pierde foarte mulţi bani. Atenţie mare!

Berbec

Berbec, nu rezolva lucrurile cu nimeni. Mai ales cu cineva drag. Astazi este contraindicat pentru tine. Esti prea temperamental si risti sa te enervezi din orice. Corpul tau este slabit, astfel incat activitatea fizica este acum interzisa. Mergeti mai mult, iesiti la aer curat, respirati adanc.

Taur

Astazi Taurul poate dedica o zi cumparaturilor. Improspateaza-ti garderoba. Este, de asemenea, un moment bun pentru a cumpara bijuterii, obiecte de design si chiar mobilier. Dar nu exagera totusi. Seara mergeti in vizita la parinti. Sigur se vor bucura va va vada.

Gemeni

Achizitiile mari ii vor face pe Gemeni destul de nervosi. Pe langa investitiile mari, in viitor aceste achizitii nu vor justifica deloc sperantele depuse asupra lor. Decideti ce este mai important pentru dvs., sanatatea sau partea materiala.

Rac

O zi plina de surprize placute pentru Rac. Asculta-ti intuitia. SA nu va fie frica sa schimbati ceva. Luati decizii mai indraznete, va vor aduce mai multe beneficii decat credeti. Iesiti din zona de comfort.

Leu

Perioada aceasta va insufla incredere in Lei. Puteti planifica cu usurinta proiecte noi si puteti finaliza proiectele vechi. Multi oameni asteapta actiuni reale si ajutor de la tine. Incearca sa nu dezamagesti oamenii care au avut incredere in tine.

Fecioara

Astazi este foarte probabil ca Fecioarele sa aiba probleme de sanatate. Fii foarte atent la ceea ce mananci. Sunt asteptate pierderi financiare semnificative in afaceri. Ganditi-va bine la metode prin care sa depasiti aceasta perioada si sa iesiti totusi cu ceva in plus dupa toata munca depusa.

