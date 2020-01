Horoscop 2020 Tarot. Mesajele cartilor de tarot pentru dragoste, bani si cariera in 2020

Iata care sunt mesajele pentru anul 2020 ale cartilor de tarot, la capitolele dragoste, bani si cariera.

Horoscop 2020 Tarot – Berbec

Dragoste: Regina de cupe

Regina de Cupe este liderul feminin care patroneaza emotiile, creativitatea si inima. Ea apare in viata ta atunci cand te simti conectat si coplesit de sentimente de sensibilitate si compasiune. Anul acesta vei avea oportnitatea de a te conecta cu inima ta, cu dorintele tale profunde sit e va directiona spre a-ti folosi imaginatia cat mai mult. Daca esti singur, pot aparea oportunitati de a intalni jumatatea pe care o cauti. Sunt sense mari sa cunosti dragostea profunda in acest an.

Bani: As de spade

Asii reprezinta oportunitatea, iar cel de spade simbolizeaza logica si comunicarea. In acest an se prevede deschiderea unui nou canal prin care cuvintele tale sa ajunga acolo unde trebuie. Pot aparea momente de intuitie majora, de claritate exceptionala, iar adevarul va iesi intotdeauna la suprafata. Pot aparea oportunitati de dezvoltare care vor creste veniturie. 2020 este un an de progress pentru tine.

Cariera: 3 de cupe

Daca te gandesti sa colaborezi cu cineva sau simti o atractie puternica spre un anumit proiect sau un anumit grup de lucru, acum este momentul sa actionezi. Gandeste-te cum iti poti canalize ideile creative spre un eveniment sau spre un team-building care sa consolideze echipa in care lucrezi. Succesul este asigurat de munca in echipa.

Horoscop 2020 Tarot – Taur

Dragoste: 8 de bate

Se anunta un an fierbinte din punct de vedere amoros. Aceasta carte simbolizeaza actiunea, miscarea, fii pregatit pentru mai multa spontaneitate si aventura. Vei simti acel "curent" care sa-ti faca inima sa bata cu si mai multa putere. Daca esti implicat intr-o relatie, asteapta-te la si mai multa aventura in doi. Poate o cerere in casatorie, poate urmeaza sa va mariti familia. Daca esti singur, fa-ti curajul sa abordezi persoana d ecare este indragostit.

Bani: Judecata

Judecata este o carte din Arcana Majora, cu puternice simboluri spirituale. Ea iti arata ca este momentul sa reflectezi asupra ta si sa iti evaluezi actiunile. Poate urma o descoperire, o schimbare, o chemare din partea ghizilor spirituali care te vor pune pe drumul spre implinirea misiunii divine. Conecteaza-te cu sinele superior, ai incredere in propria judecata, mergi inainte fiind convins ca esti pe drumul cel bun. Retine toate lectiile pe care le-ai avut de invatat in trecut si vei lua deciziile potrivite cand va veni vorba despre bani.

Cariera: Valetul de pentagrame

Esti in elementul tau in acest an. Aceasta carte vine ca o confirmare a manifestarii energiei puter pe care o detii. Este anul tau in care trebuie sa te conectezi cu obiectivele cu adevarat importante pentru tine. Se anunta un nou loc de munca sau un proiect major la care sa lucrezi incepand din acest an. Daca este ceva ce ai lasat in urma, termina-l si concentreaza-te pe altceva. Poate aparea o promovare sau marirea salariului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.