HOROSCOP 23 AUGUST 2020. Este o zi plină de romantism. Ceva turbulenţe se anunţă pe seară

Berbec

Berbecul poate obtine rezultate datorita eforturile depuse pana acum. Puterea ta se afla acum in darul persuasiunii si trebuie sa folosesti cu indemanare acest lucru. Castiga-i de partea ta pe cei de care ai nevoie in planurile tale de viitor. Iar cea mai buna tactica pentru aceasta ar fi o solicitare diplomatica si politicoasa.

Taur

Astazi, Taurul are sanse mari sa castige la loterie sau la un fel de competitie. Spiritul competitiv va va incuraja sa castigati. Nu trebuie sa va fie frica de concurenta. Aceasta zi este de bun augur pentru tine. In general, ai ajuns intr-una dintre cele mai reusite perioade din viata ta. In mediul dvs. va aparea un mentor, care va va arata calea cea buna.

Gemeni

Gemenii au o zi armonioasa. Exista numeroase oportunitati de creativitate si bunastare in fata ta. Fara teama, incepe orice fel de activitate, succesul este garantat. Intr-o relatie, esti multumit si fericit. Sentimentul de a fi indragostit te inspira si iti da putere pentru a cuceri inaltimi tot mai mari.

Rac

Raci, asteptati sa auziti sfaturi bune din partea persoanelor in varsta sau a parintilor astazi. Va vor ajuta sa luati o decizie importanta. Ascultati-le si asigurati-va ca faceti cum vi se spune. Fii atent si disciplinat in munca ta. Este important sa fiti atenti la lucrurile marunte. Exista posibilitatea unei accidentari minore.

Leu

Leu, foloseste toate posibilitatile Internetului de azi. Integrati sarcinile de lucru si de afaceri in retea. De asemenea, este foarte probabil sa va intalniti iubirea pe un site de intalniri. Este foarte convenabil si util pentru dezvoltarea ta sa te educi online, sunt foarte multe site-uri care te vor ajuta sa cresteti pe plan profesional. Afacerile curente infloresc cu ajutorul tehnologiilor moderne.

Fecioara

Relatiile cu ceilalti vor fi oarecum tensionate pentru Fecioara astazi. Afectiunea romantica pentru partenerul tau este la apogeu. Se pare ca esti complet indragostit de sufletul tau pereche, de aceea sunteti cu capul in nori, astfel sunt posibile neintelegeri cu seful.

