HOROSCOP 24 AUGUST 2020. Marte în Berbec şi Saturn în Capricorn fac o cuadratura aduc veşti importante

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi LUNI 24 AUGUST 2020. Fa ceea ce este corect!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi, curiozitatea ta poate fi cheia de a transforma o relatie statuta – si facand asa, vei descoperi o bucata din tine de care te-ai ratacit de ceva vreme. Unii oameni din trecutul tau detin secrete care te vor ajuta sa te schimbi in mai bine, deci nu ii da la o parte din drumul tau pentru ca si asa nu ii vezi foarte des. Tipare vechi din relationari vechi pot reveni dar se pot simti confortabil, nu neplacut. Tu ai evoluat mai mult decat au facut-o acesti oameni si vei intelege acest lucru clar.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu esti o persoana generoasa si nu e de mirare ca lipsa ta de egoism este ceva dupa care oamenii te retin. Asigura-te ca aceasta reputatie a ta de azi se refera la lucruri de care oamenii au nevoie – precum o aspirina, un pachet de servetele, o guma de mestecat si asa mai departe. In acest fel, poti fi persoana ce vine in ajutorul cuiva de langa tine. Nu fii surprins daca, dovedindu-ti valoarea umana, ii faci pe alti oameni sa te bazeze pe tine chiar si mai mult.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca lucrurile nu au devenit serioase intre tine si o alta persoana draga tie, inseamna ca trebuie sa dai semnale mai clare sau sa il/o curtezi mai agresiv. Este timpul sa lasi zidurile jos si sa lasi sa se vada ce simti cu adevarat. A ramane expus emotional iti poate parea infricosator dar nici nu vei ajunge nicaieri daca nu faci o miscare. Nu subestima puterea muzicii care sa te ajute sa spui ceea ce ai de spus. Versurile melodiilor sunt poezie si te pot ajuta sa te exprimi intr-un mod captivant si eficient.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 24 AUGUST 2020. Cine e cu tine?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 24 AUGUST 2020. Luna in Scorpion este ideala pentru abordarile directe. Exista momente in care nimic nu se rezolva doar cu dulcegarii. E o situatie destul de tensionata care are nevoie de vorbe clare si precise. Cine e alaturi de tine? Cine te-a sustinut intotdeauan? Aceea este relatia care te poate transforma! Consolideaza aceasta legatura!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Simti ca relatia de cuplu scartaie? Daca situatia te deranjeaza este momentul sa faci rapid ceva. Planifica o seara romantica, focuzeaza-te pe lucrurile pozitive si incearca sa rezolvi problema. Singur? Nu-ti plange singur de mila, inchis intre patru pereti. Adopta o atitudine pozitiva. Fii deschis si lasa-i pe ceilalti sa se apropie de tine. Vei vedea cum viata amoroasa se va schimba in bine.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata sentimentala este o zi numai buna pentru a te apropia mai mult de jumatatea ta. Stresul de zi cu zi a creat o distanta intre voi doi iar acum este sansa ta de a rezolva problema. Daca esti singur, ai curajul si abordeaza persoana care ti-a atras atentia.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Se anunta o discutie constructiva cu persoana iubita. In acest fel puteti gasi cele mai bune solutii. Si odata rezolvate problemele va puteti bucura de o seara pe cinste impreuna. Daca nu esti intr-o relatie, analizeaza putin situatia. In primul rand ar trebui sa decizi ce vrei. Astfel, vei avea mai multa incredere in tine si nu vei mai irosi timpul nimanui si nici pe al tau.

Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 24 AUGUST 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 24 AUGUST 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Spanzuratul

Poate ca lucrurile nu merg chiar asa cum iti doresti, insa nu este cazul sa renunti. Nu este o scuza sa te opresti din ce faci pentru ca ceva n-a functionat ieri sau anul trecut. Cu siguranta sunt si alte cai de a obtine ceea ce-ti doresti. Fii increzator si mergi inainte!

Horoscop tarot zilnic TAUR

Judecata

Poti fi aglomerat, chiar haotic, insa la finalul zilei vei vedea ca n-a fost in zadar efortul tau. Aceasta carte vine sa-ti readuca aminte ca oamenii sunt gata sa te ajute, sa te sustina. Bucura-te de prezenta lor si nu te sfii sa ceri ajutorul atunci cand ai nevoie.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Carul (Faetonul)

Ziua de azi poate incepe ca o zi obisnuita, dar se poate termina ca una extraodinara in care ti-ai pus in valoare talentele. Adapteaza-te, fii dispus si deschis sa spui "DA, voi incerca asta!". Renunta la "Nu cred ca o sa iasa!". Fii pozitiv, optimist si sigur pe tine.

Etalare zilnica RUNE mistice LUNI 24 AUGUST 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 24 AUGUST 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Odin : Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat. Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Runa Algiz poate fi recunoscuta foarte usor prin coarnele de elan ce sunt reprezentate pe ea. Elanul reprezinta victoria, desi mesajul este mai mult asociat cu placerea de a vana mai mult decat cu placerea de a fi victorios. Aceasta runa transmite succes in implinirea eforturilor. Deasemenea, aceasta runa transmite mesajul faptului ca esti protejat de orice negativ – problemele pot exista dar tu esti scutit de forta lor distructiva.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Eihwaz: Eihwaz poate face referire la necesitatea de a aborda o problema in avans, inainte ca aceasta sa devina prea mare sau prea grava. Atentie mare daca este ceva legat de sanatate!

