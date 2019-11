TAUR - Treci printr-o perioada intensa, scrie girly.ro. Trebuie sa renunti la oamenii, legaturile si contractele care nu duc nicaieri, chiar daca ai investit mult in ele. Permite-ti sa iei o pauza si sa te gandesti la toate lucrurile pe care le ai de facut pentru a-ti reveni.

FECIOARA - Chiar daca cei din jur pun presiune asupra ta sa fii productiva si sa livrezi, tu nu te simti deloc in stare sa faci asta. Nu te simti bine in propria ta piele si vrei doar sa fugi de tot si de toate. Retrage-te si gandeste-te care sunt lucrurile pe care ti le doresti cu adevarat.

CAPRICORN - Incepi sa confrunti toate lucrurile pe care le simti si care te fac sa te simti rau. Ai nevoie de o perioada in care sa fii singura, pentru a-ti pune ordine in emotii si in ganduri.