HOROSCOP 7 AUGUST 2020. Ce zodii sunt favorizate de astre. Cum stai cu dragostea şi ce sunt runele şi cărţile de tarot

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 7 AUGUST 2020. Cine trece la fapte?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 7 AUGUST 2020. Venus intra in Rac si totul se rezuma la dragoste si romantism. Gata cu flirtul pe WhatsApp, Zoom, Skype, Messenger, Viber, Facetime – etc. etc – a venit vremea sa treci la fapte. Esti gata sa te scufunzi in piscina romantismului?

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este timpul sa treci la fapte si sa vorbesti sincer cu partenerul de cuplu despre ce iti doresti de la relatia ta. Daca lucrurile nu merg asa cum iti doresti, intreaba-te daca merita sa ramaneti impreuna sau nu. Daca esti singur, discutia sincer cu prietenii apropiati te pot ajuta sa vezi altfel singuratatea.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fii clar atunci cand ii spui partenerului ce iti doresti. Cu cat vorbesti fara ocolisuri, cu atat iti va fi mai usor sa te inteleaga si eviti riscul sa ti se reinterpreteze fiecare cuvant. Daca esti singur, poate ca ar fi bine sa schimbi abordarea. Probabil ti-ai dat seama ca tot ce-ai incercat pana acum n-a functionat foarte bine!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu este armonioasa, deci profita la maximum de aceasta atmosfera. Daca esti singur, fii mai pozitiv pentru a atrage in jurul tau oameni cu o aura pozitiva.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi VINERI 7 AUGUST 2020.

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 7 AUGUST 2020. Venus intra in Rac si este timpul sa celebrezi valorile de familie. Venus in Rac are nevoie de imbratisari de la oamenii dragi. Venus in Rac are nevoie de frumusete, de romantism, de timp petrecut cu familia.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

S-au intamplat multe in viata ta, iar unele problem au fost chiar fara rezolvare. Dar tine minte ca nu trebuie sa le pui pe toate cap la cap dintr-odata. Uneori trebuie sa renunti pur si simplu si sa cauti alta abordare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Viata sentimentala este dominata de romantism si momente minunate alaturi de persoana iubita. In acest fel, legaturile dintre voi se vor intari si va veti apropia mai mult mai ales ca in ultimele saptamani intre voi relatia se racise. Daca esti singur, o persoana necunoscuta pe care o intalnesti azi, te va face sa te simti bine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Trebuie sa fii atent la ce-i spui partenerului de cuplu si mai ales la promisiunile pe care le faci. Ai mare incredere in tine si esti mult prea optimist si de aceea te lasi dus de val si faci promisiuni fara acoperire. Nu-i promite luna de pe cer pentru ca apoi sa nu te poti tine de cuvant. De ce nu te concentrezi pe termen scurt si pe obiective mai realiste? Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, afla ca lucrurile se vor schimba, in bine, foarte curand.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop TAROT ZILNIC VINERI 7 AUGUST 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de VINERI 7 AUGUST 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

9 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza curajul, perseverenta, testarea credintei. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul ca trebuie sa fii atent la deciziile pe care urmeaza sa le iei. Ele iti pot periclita o pozitie daca nu esti atent. In conflicte, nu este indicat sa intri in defensiva, ci sa-ti sustii parerea cu argumente solide.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Puterea

Atentie la furie, lucrurile pot scapa de sub control. Incearca sa nu te agiti prea mult si evita orice neintelegere. Daca simti o furie reprimata, nu iti va fi de mare folos folosirea unor cuvinte grele. Spune ce ai de spus pe un ton bland si eliberator, fara sa te grabesti sau sa te lasi intimidat.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

5 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza competitia, conflictul, dezacordul. Daca iti apare inversata, cartea anunta un success personal intr-o competie, confruntare. Ramai cu picioarele pe pamant, infrunta ce ai de infruntat si mergi pe drumul tau cu curaj. Vor veni si rezultatele pe care ti le doresti!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Etalare zilnica RUNE mistice VINERI 7 AUGUST 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 7 AUGUST 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – TEIWAZ : Teiwaz este runa ce simbolizeaza pe zeul razboiului Norse. Prin sacrificiul sau, marea forta a haosului, lupul Fenrir, a fost invinsa. In aceasta etalare, runa este inversata ceea ce poate insemna ca un sacrificiu pe care l-ai facut poate sa nu duca la un rezultat. Poate semnifica si o victorie fara un rezultat care sa te multumeasca. Runa previne sa nu intri in conflicte sau negocieri, in special in cele ce implica sa oferi sau sa faci o concesie – lupul poate lua mana asa cum s-a intamplat cu Teiwaz. Teiwaz este si zeul legilor, deci retine ca ti se sugereaza sa fii atent la ce faci ca sa eviti problemele de justitie.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Runa iti sugereaza ca este posibil sa fi ajuns la un punct din viata ta in care este nevoie de schimbare. O schimbare poate fi la fel de simpla precum a accepta cine esti si sa fii fericit ca esti unic si special in felul tau. De ce ai putea dori vreodata sa fii la fel ca altcineva ? Oricum, acum e un moment pentru o decizie de viata si pentru o schimbare mare a directiei spre care te indrepti. Ramai fidel credintelor si valorilor tale si nu vei da gres. Crede in tine si urmeaza-ti visele.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna "nimic" ci inseamna "orice este absolut posibil oricand". Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.