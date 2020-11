Horoscop 7 noiembrie 2020. Nu planificaţi nimic pentru seară şi atenţie la cheltuieli

Berbec

Nu lasati emotiile sa puna stapanire pe voi, nu incercati sa dati vina pe cei dragi pentru greselile pe care le-ati facut. Acest lucru va duce la nemultumiri si, eventual, la conflicte. Verificati zvonurile inainte sa le credeti.

Taur

Ziua de astazi le promite Taurilor noi cunostintesi chiar aparitia unor noi relatii amoroase. Dati frau liber sentimentelor, mai tarziu s-ar putea sa fie prea tarziu. Acesti cunoscuti vor deveni ceva mai mult decat simple cunostinte.

Gemeni

Ziua Gemenilor este pregatita sa obtina profit. Curiozitatea si deschiderea catre lucruri noi va vor oferi un ajutor nepretuit in stabilirea pozitiei dvs. in societate. Acum trebuie sa fim atenti la modul de mentinere a pozitiei castigate. Aratati previziunea – te va ajuta sa rezolvi multe probleme.

Rac

Raci, nu puneti prea multa presiune asupra voastra. Acest lucru poate duce la stres si lupte domestice. Mai bine sa amanati treburile casnice pana maine. O intorsatura neasteptata a sortii te asteapta – incearca sa-ti pregatesti mental gandurile si starea pentru asta.

Leu

Succesul va asteapta in procesele cu tranzactii monetare. Incercati sa raspundeti cat mai repede posibil la propunerile care vor veni de la partenerii de afaceri. Daca este necesar, preluati-le sarcinile.

Fecioara

Astazi planetele avertizeaza Fecioara despre tradare. Acest lucru se poate datora unei schimbari a valorilor si atitudinilor tale sau ale iubitului tau. Daca acest lucru va ocoleste, atunci acordati atentie mai multa vietii de familie.

Balanta

Balanta are o mare probabilitate de a schimba partenerii de afaceri. Cu toate acestea, nu trebuie sa va fie frica de acest lucru, ci dimpotriva – aceste lucruri noi pot aduce si imbunatatiri monetare. Astfel de contracte in aceasta perioada aduc succesul intr-o cariera. Da deoparte o parte din veniturile tale pentru viitor, exista o mare sansa de cheltuieli neprevazute si complicatii in sfera materiala.

