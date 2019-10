HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019. Marţi, trei ceasuri rele, puţine motive de bucurie. Există şi zodii binecuvântate

HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Ai de partea ta adevărul şi te va însoţi pe tot parcursul până vei primi ceea ce ţi se cuvine. Nu te abate de la lege, de la reguli, de la calea cea dreaptă, pentru că numai corectitudinea te va ajuta să obţii ceea ce vrei. Vor exista suficiente tentaţii care vor încerca să-ţi distragă atenţia de la ce e bine, dar tu prefă-te că nu le vezi. Te vei felicita la final că ai rezistat oricărei ispite periculoase, care te chema spre tertipuri incorecte, spre câştiguri facile, spre căi mai uşoare. Nu le accepta, respinge-le din start şi mergi pe calea cea bună, chiar dacă e mai grea. Victoria va fi a ta în totalitate!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Ceea ce eşti gata să porneşti acum – o afacere, o călătorie, un proiect măreţ – va da roade dintre cele mai bune în viitor, dar totul depinde de energia şi elanul cu care iei startul. Dă-i bătaie, aşadar, aprinde flacăra şi alimentează întruna cazanul cu lemne, pentru că te îndrepţi spre ceva foarte promiţător. Totul e să nu-ţi pierzi interesul şi entuziasmul de acum, ci fă în aşa fel încât să menţii mereu flacăra intensă până ajungi acolo unde ţi-ai propus. Poţi reuşi, ai toate resursele necesare, iar încrederea pe care o ai în ceea ce te aşteaptă la capăt te împinge să vâsleşti din ce în ce mai repede. Cât timp se menţine elanul la cote maxime, ţinta ta e din ce în ce mai aproape!

HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Iubirea nu e însoţită doar de artificii și baloane, ci poate exista în viaţa ta şi prin cele mai mărunte gesturi. Cel drag îţi poate demonstra cât de mult ţine la tine printr-un banal semn prin care îţi arată de fapt că-ţi poartă de grijă, că e preocupat de viaţa ta de zi cu zi, dacă te-ai îmbrăcat bine, dacă ai mâncat sau altele de genul acesta, aparent banale. Apreciază-i grija, pentru că e mult mai preţioasă decât cine ştie ce cadouri scumpe sau buchete imense de flori. Puteţi trăi laolaltă şi cele mai nesemnificative gesturi de afecţiune: să mâncaţi din aceeaşi cratiţă sau să faceţi piaţa împreună. Tot iubire e şi asta!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Tratezi iubirea cu un soi de inocenţă, ca un copil care abia acum descoperă primii fiori ai iubirii. E o atitudine nouă la tine, pentru că tu nu eşti nici timid, nici inocent când vine vorba de amor, dar te comporţi ciudat de data aceasta! Cel care ţi-a furat inima are o asemenea influenţă asupra ta încât scoate la lumină o cu totul altă latură a personalităţii tale, una pe care nici tu nu ştiai că o ascunzi. Eşti mai sensibil, mai vulnerabil, ai nevoie de ocrotire şi afecţiune la maximum, dând dovadă de un dram de slăbiciune când vine vorba de iubire. Nu eşti prea sigur pe sentimentele tale sau ale celuilalt şi de aceea mergi ca pe gheaţă subţire, ca nu cumva să greşeşti. Bucură-te de iubire, fără să-ţi mai faci atâtea griji!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Chiar dacă în acest moment nu prea vezi atât de multe lucruri bune pe care să te poţi baza în plan financiar, chiar dacă un calcul sumar al resurselor tale financiare nu dă o cifră promiţătoare, nu aluneca nici spre depresie, nici spre lamentări, nici spre panică. Ai încredere că toate se vor aranja perfect ca tu să scapi şi de greutăţi financiare şi de datoriile care te macină. Vinovată e atmosfera cam sumbră în care ai nimerit, de parcă ai atrage lângă tine doar oameni cu probleme, cu lipsuri, cu rate la bancă şi care nu vorbesc decât despre asta. Nu-ţi compara situaţia materială cu a altora, nici dacă e în plus, nici dacă e în minus. Fiecare cu norocul lui!





HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Luptă cu insecuritatea asta care te însoţeşte la tot pasul, pentru că nu e genul tău! Tu eşti o fire optimistă, entuziastă, care e pregătită de orice provocare cu zâmbetul pe buze, iar acum păşeşti de parcă te-ai afla pe gheaţă subţire. Nu ai motive de îngrijorare sau de stres, totul evoluează într-o direcţie pozitivă, dar ţi-ai cam pierdut încrederea în ceea ce te aşteaptă la final sau chiar şi propriile tale forţe. Adu-ţi aminte cu mândrie de câte ori ai mai trecut prin situaţii similare şi cât de bine le-ai depăşit, şi la fel poţi şi astăzi. Da, e normal să ai şi emoţii înaintea unui astfel de hop, dar nu transforma emoţia în frică de a acţiona. Grijile tale sunt neîntemeiate!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Deschide bine ochii şi urechile, pentru că azi vin spre tine informaţii false, care te pot induce în eroare dacă le crezi. Ai în preajma ta oameni care apelează des la minciună, la măşti false, încearcă să înşele sau să creeze o imagine falsă, şi ascund adevărul într-un balon de săpun. Există minciună şi prin omisiune, deci nu-ţi spun tot sau îmbracă realitatea într-o iluzie, anume pentru a ta face pe tine să rătăceşti pe căi lăturalnice. Fii realist, aşa cum eşti de obicei, şi nu crede tot ce auzi, pentru că azi eşti ceva mai influenţabil, mai credul, mai impresionabil, şi cei care au interesul să te mintă, chiar pot reuşi!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Nimeni nu te va întrece azi în claritatea deciziilor, în limpezimea gândurilor, în buna organizare a minţii, deci foloseşte-te de această stare de claritate mentală pentru a face ordine şi în viaţa ta. Vei găsi atât de uşor soluţii, variante, idei, răspunsuri, cum nu reuşeşti întotdeauna. Dacă erai implicat într-o problemă complicată, azi o vei înţelege foarte corect, din cu totul alt unghi de vedere decât anterior, şi vei trasa cea mai benefică şi dreaptă linie directoare spre soluţionarea ei. Poţi folosi această siguranţă în a lua decizii pentru a clarifica situaţii faţă de care aveai rezerve înainte, de care te temeai până mai ieri, dar azi ştii exact ce trebuie făcut pentru a merge mai departe. Intuiţia te îndrumă precis!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Bunătatea ta este, uneori, fără margini şi îţi place s-o ambalezi în diverse forme frumoase pentru a fi altora pe plac. Poţi uimi pe cei dragi cu mici atenţii, cu diverse cadouaşe care îi fac să zâmbească, cu lucruri drăgălaşe pline de creativitate şi imaginaţie. E felul tău de a fi generos, de a-ţi arăta iubirea şi prietenia, şi o faci cu brio, încât lumea va admira odată în plus cât de talentat eşti! Dacă reuşeşti să-ţi pui în aplicare creativitatea, ai putea scoate la lumină adevărate opere de artă, evident la nivel mai mic, dar care sunt ieşite din comun prin simplul fapt că tu verşi în ele iubire şi simpatie fără margini. Tu eşti special de felul tău, ca atare şi gesturile tale de afecţiune au ceva extraordinar!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Nu te simţi prea bine într-un mediu cu care nu reuşeşti să găseşti nici un punct comun, te simţi exclus, dat la o parte, nu te poţi integra, deşi tu nu ai astfel de probleme. Poate ai impresia că ceilalţi te privesc ca pe un intrus, că nu găseşti subiecte de conversaţie care să le fie lor pe plac, şi referi doar să faci act de prezenţă, fără să te implici cumva în activităţile de grup. Aşteaptă să-i cunoşti mai bine sau să te cunoască ei pe tine mai bine, pentru că prima impresie, de acum, nu e dintre cele mai bune. Resimţi tensiune ostilitate, competiţie care nu-ţi oferă nicio plăcere să te apropii.



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Priveşti în jur şi nu vezi prea multe motive de bucurie. Te simţi singur, neînţeles, dat la o parte, nu ai pe ce te baza pentru a zâmbi şi a te relaxa măcar un pic, dar nu trebuie să vezi ce NU ai, ci faptul că această aparentă linişte îţi prieşte de minune pentru a face puţină ordine în mintea ta. Tocmai pentru că nu se întâmplă nimic, exact acest nimic e cheia problemelor tale. E linişte, nu te bate nimeni la cap, poţi sonda în adâncul minţii tale căutând soluţii, şi datorită pasivităţii şi liniştii depline din jurul tău, vei aranja toate lucrurile la locul cel mai potrivit. Profită, aşadar, de tihna şi calmul care planează în jur, chiar dacă, la prima vedere, ai fi tentat să spui că e izolare şi monotonie. Sunt şi ele bune uneori!



HOROSCOP 8 OCTOMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Iubirea vine ca un fel de balsam după o perioadă grea. Poate tocmai ai trecut printr-o despărţire sau un eveniment trist care a lăsat urme în inima ta şi nu mai crezi că poate să vină ceva bun la orizont care să-ţi distragă atenţia de la suferinţa ta, dar fii atent la ceea ce apare după colţ. Uneori, pentru a te vindeca de o fostă iubire eşuată cel mai bine e să deschizi poarta către o nouă iubire, şi asta se poate întâmpla chiar azi, când nici nu ştii de unde se iveşte şansa de a iubi din nou. Nu te mai crampona de fostele relaţii, nu le mai trece iar şi iar în revistă, ci ridică-te şi descoperă iubirea care vine către tine. Rişti să n-o vezi dacă strai cu ochii în pământ şi-ţi torni cenuşă-n cap…