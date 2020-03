Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici. Ce zodii au protecţie divină, pentru cine se adună nori negri. Previziunile runelor

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Berbec - veţi primi veşti bune, o sumă de bani importantă sau cadouri.

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Taur - săptămâna viitoare sunt pe drumuri, aşa că dacă îşi iau un mic concediu e foarte bine venit. Deci, deconectaţi-vă!

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Gemeni - au o săptămână mai urâtă, stau ca pe o pojghiţă de gheaţă foarte subţire. Aveţi grijă cum discutaţi şi ce încercaţi să impuneţi! Vedeţi cum păşiţi.

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Rac - e o într-o săptămână de aşteptări şi comunicare. Primeşte multe mesaje, tot felul de atenţionări. Poate fi şi o perioadă cu multă bârfă.

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Leu - are o săptămână în care trebuie să schimbe tot ce înseamnă modalitate de abordare a problemelor care interesează, deci schimbaţi macazul. Aţi fost buni, fiţi şi mai buni!

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Fecioară - de la începutul anului e cu mici bătălii, critică. Sfat: potoleşte-te şi totul se rezolvă! Bătălia strică pălaria!

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Balanţă - vine adevărul care îi poate schimba viaţa.

Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Scorpion - intră sub protecţie divină sub toate punctele de vedere şi are nevoie de ea în tot ce face.

