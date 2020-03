Horoscop APRILIE 2020. Schimbări masive, puteri nelimitate după 13 ani şi start de Pluto retrograd! Ne susţine dansul Cosmosului?

Stim ca din 21 martie, lordul karmei Saturn, planeta ce guverneaza responsabilitatea si restictiile, deci izolarea, si-a inceput tranzitul prin zodia Varsator, dupa 29 ani. (link spre articol) Varsatorul este semnul comunitatilor si al eforturilor umanitare si a sosit exact la timp in aceasta zodie cat sa atraga atentia asupra sa intrucat distantarea sociala este in atentia tuturor oamenilor pe planeta in aceste zile.

In timp ce este firesc sa te simti deconectat de altii, este absolut evident ca suntem cu totii impreuna in aceasta situatie fara precedent.

Sa folosim tehnologia (condusa tot de Varsator) cu intentia de a ne mentine conexiunile, de a da o mana de ajutor, de a ne educa, de a face parte din conversatii mai ample online. Energia aceasta colectiva de solidaritate are o forta regeneratoare uriasa ! Gandeste-te cat de mult vom ajunge sa apreciem tot ce inainte era banal, de la sine inteles ca putem avea ? Cat de multa recunostinta putem simti pentru atat de multe lucruri ? Tu alegi ce vrei sa simti, tu esti la butoanele vietii tale, tu iti creezi rezultatele viitoare in functie de ce permiti mintii sa ruleze acum !

Sa nu uitam ca suntem totusi in sezonul de primavara care ramane o oportunitate puternica de a planta noi seminte in viata, deci sa folosim acest timp pentru a ne gandi la intentii, la scopuri, la rutine pe care sa le implementam, ca in toamna sa culegem roade pe masura.

Venus mutata in Gemeni din 3 aprilie ne creste dorinta de distractie, de prietenii si de relatii stimulatoare intelectual – sa speram ca vom avea voie sa le si derulam in direct, ochi in ochi; partea buna este ca acest tranzit ne face activi sa vorbim, sa intretinem conexiuni indiferent daca sunt directe sau online.

O buna comunicare va face deliciul zilelor noastre sociale virtuale!

Pe 5 martie are loc una din celebrele conjunctii ale acestui an, Jupiter-Pluto, care va pune accentul pe transformari radicale si etici personale. Jupiter si Pluto vor fi de 3 ori in conjunctie in 2020. Pluto transforma cu scopul de regenerare, Jupiter amplifica orice ii cade in atentie. Ce inseamna aceasta intalnire ? Putere fara precendent, resurse nelimitate ! Vom descoperi impreuna cum sa depasim provocarile cu eficienta si succes ! De cele mai multe ori, nu suntem constienti de puterea incredibila din interiorul nostru dar acest aspect astrologic important ne ajuta sa ne-o descoperim si sa o lasam sa straluceasca.

Soarele ramane in Berbec pana dupa mijlocul lunii iar energia sa curajoasa adauga un ritm mai rapid in programul zilnic, indiferent unde se deruleaza acesta. Timpul se poate simti ca si cum zboara ca vantul si ca gandul iar planuri total neasteptate tasnesc din clipa in clipa. Ce avem de facut ? Sa ramanem deschisi si sa fim spontani, flexibili, adaptabili.

Lucrurile se vor mai calma dupa ce Soarele se va muta in confortabilul si iubitorul de viata si de senzatii traite prin cele cinci simturi Taur din 19 aprilie.

Continua sa fie o perioada incredibil de rodnica pentru a merge mai departe cu scopurile tale (sau cu noile scopuri care au aparut in ultima perioada), dar Taurul, desi muncitor fara sa se planga, exista ca sa ne reaminteasca sa ne oprim ca sa mirosim si trandafirii de pe drum. Este antidotul perfect la ritmul alert si agitat pe care sezonul Berbecului l-a creat si sustinut.

Pe 25 aprilie, Pluto, temuta planeta a regenerarii, mortii, nasterii si renasterii, cu alte cuvinte a transformarilor profunde si esentiale, intra in miscare retrograda pana pe 4 octombrie. Si lumea parca se opreste in loc...schimbarea devine imperativa ! Pluto semnifica supravietuirea iar caile noi pentru ea le vom trasa impreuna pentru ca tot impreuna construim lumea noua. Daca cumva ni s-a urcat la cap vreo urma de aerul primavaratic, vine Pluto retrograd sa ne spuna ca uneori prea mult entuziasm strica. Avem de inteles aceasta idee in urmatoarele cinci luni. De ce ? Pentru ca avem de reconstruit lumea actuala si trebuie sa ramanem focusati pe scopul fundamental al perioadei : regenerarea.

Si ca sa fie ritmul complet schimbat, pe 27 aprilie Mercur intra in Taur, deci gandirea si comunicarea ne este modificata dupa ritmul lentului tauras.

Ne va trebui mult mai mult timp sa luam o decizie dar dupa ce luam devenim incapatanati in privinta ei – iata riscurile acestui tranzit.

Iata horoscopul zodiei tale pentru luna APRILIE 2020:

Horoscop aprilie 2020 BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este vremea ta, Berbecule. Primavara este sezonul in care stralucesti iar inspiratia iti vine din fiecare directie posibila. Viata sub toate formele ei iti este destinata acum. O buna parte din luna aprilie este in continuare in sezonul tau. Creativitatea iti este la maxim iar carisma depaseste limitele normale, facand din aprilie o luna cheie pentru tine sa lansezi o noua idee la munca, sa lansezi un concept proaspat in lume sau sa te introduci intr-un nou grup de prieteni care iti pot remodela viitorul spre un mare succes.

Este o binevenita schimbare de ritm pentru tine fata de primele luni ale anului 2020 care te-au tinut in modulul de hibernare. Oamenii vor sa te auda, sa te vada si tu esti pregatit sa stralucesti la nivelul tau obisnuit de energie. Doar asigura-te ca nu te imprastii in prea multe incercand sa faci totul in acelasi timp ; daca iti gasesti ritmul optim chiar poti face din aprilie o luna de referinta pentru anul tau 2020.

Sfat aprilie: conecteaza-te in orice forma posibila si permisa cu comunitatea ta sociala, fa un efort sa recuperezi relatia cu un prieten ce te inspira, bea o cafea (fie si doar virtuala) alaturi de un mentor.

Horoscop lunar aprilie 2020 TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti sta mintea la bani, Taurule? Daca nu, sa stii sa aceasta este o tema mare pentru tine in aprilie, deci ai face bine sa iti intorci focusul spre cariera, finante si valoare de sine. Universul te impunge si provoaca sa reflectezi daca esti cu adevarat platit corect pentru tot ceea ce faci. Fii doar intelept sa stii ca remunerarea nu trebuie sa vina doar sub forma de bani; respectul, recunostinta si recunoasterea sunt la fel de bine monezi si daca cineva nu se poarta cu reciprocitate cu eforturile tale, este timpul sa clarifici acest aspect.

Fii clar cu privire la ce meriti. Esti platit mai prost, esti apreciat mai slab ? Reflecta daca nu cumva dai mai mult decat primesti, decat simti ca e ok si fa un plan sa schimbi asta. Luna plina in Balanta din 7 aprilie te poate ajuta sa clarifici unde te vinzi prea ieftin sau daca esti pregatit pentru urmatorul nivel in relatiile tale personale sau profesionale.

Sfat aprilie: cere acea marire, exprima-ti nevoile cu respect de sine ca sa fii sigur ca sunt sanse sa se afle de ele si indeplini.

