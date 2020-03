HOROSCOP CASSANDRA 30 martie - 5 aprilie 2020. Se schimbă totul, karma grea pentru mulţi. Aenţie la cheltuielile excesive!

BERBEC 21.03-20.04: Cineva va ajuta sa descoperiti o noua dragoste. Va uitati la acea persoana intr-un mod cu totul neobisnuit, dar pâna la urma o acceptati. Este nevoie de multa rabdare pentru rezolvarea problemelor ce apar.

TAUR 21.04-21.05: Saptamâna aceasta va concentrati pe obtinerea finantelor necesare realizarii unor proiecte pe termen lung. Poate fi vorba despre achizitia unei locuinte, schimbarea celei actuale sau un imprumut consistent. Succes!

GEMENI 22.05-21.06: Prietenii va retin atentia cu vesti legate de o cunostinta comuna. Cel mai bine e sa discutati si cu familia pentru a nu-i pune in fata unor situatii dificile. In weekend aveti parte de o intâlnire ce va face sa uitati o vreme de necazuri.

Horoscop aprilie 2020. Zodiile cu Karma îngreunată în Aprilie

RAC 22.06-21.07: Acum va sta gândul doar la distractie. Fie ca este vorba despre legaturi romantice, fie ca sustineti tot felul de activitati cu copiii, fie ca faceti integrame sau puzzle-uri, acesta este momentul perfect pentru vacanta.

LEU 22.07-22.08: Pentru cei mai multi nativi ai acestei zodii urmeaza zile pline de satisfactii. Sunteti in forma maxima si nici provocarile nu vor intârzia sa apara. La serviciu, trebuie sa fiti atenti la un coleg din zodia Pesti.

FECIOARA 23.08-22.09: Rutina cu care v-ati obisnuit in ultima vreme este data uitarii in timp ce fortati un pic ritmul. Poate va simtiti neglijati de cei din familie. Trebuie sa realizati ca viata este mult prea incarcata de responsabilitati si cei de acasa nu au timp suficient pentru a vi-l dedica.

BALANTA 23.09-22.10: Va veti gândi mult la viitorul dumneavoastra ca sa hotarâti in ce directie mergeti si ce lasati in urma. Daca aveti nevoie de un sprijin financiar sau de cineva specializat pentru a putea porni un nou proiect, cereti ajutorul.

SCORPION 23.10-21.11: In aceste zile sunteti destul de ocupati. Ar fi bine sa va bucurati de muzica buna, de oamenii din jur si veti fi mai putin stresati. In curând va veti pregati pentru un eveniment familial ce va schimba starea de spirit.

SAGETATOR 22.11-21.12: Niciun eveniment nu va putea sa va tulbure buna dispozitie, care dureaza intreaga saptamâna. La serviciu luati unele decizii intelepte si consecintele materiale se vor ivi intr-un viitor nu prea indepartat. Si cu sanatatea stati bine doar daca nu faceti excese alimentare.

CAPRICORN 22.12-19.01: O veste foarte buna primita de la un prieten va va modifica programul acestei saptamâni in sens benefic. Poate ca veti intra intr-o afacere in colaborare cu oameni in care aveti deplina incredere sau poate veti primi o functie noua.

VARSATOR 20.01-18.02: Principala preocupare a acestor zile este dragostea. Indiciile nu sunt tocmai bune, semn ca s-ar putea raci relatiile cu persoana iubita. Poate ca sunteti mai temperamentali si mai orgoliosi decât de obicei.

PESTI 19.02-20.03: Framântarile de la serviciu va uzeaza destul de mult, sunteti foarte obositi si v-ar trebui neaparat o perioada de refacere. Stresul va strica cheful de munca si s-ar putea sa aveti probleme cu sefii. Daca vi se ofera prilejul, nu ezitati sa evadati in natura!