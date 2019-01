Horoscop CHINEZESC 2019: Începe anul nou chinezesc! PERICOLE şi PRECAUŢII în anul MISTREŢULUI de pământ pentru fiecare zodie

Afla mai multe despre Anul Nou chinezesc aici.

Urmatoarele 12 luni vor avea o atmosfera festiva, pentru ca Mistretului ii place sa se distreze.

Pentru ca vom avea de-a face tot cu un element de Pamant, ca in 2018 (cand a fost Cainele de pamant), va fi o atmosfera stabila, cu rutine placute, ritualuri si traditii bine pastrate in familie si mai putine decizii riscante.

Anul 2019 va fi sub motto-ul "Incet, dar sigur!". Afla mai multe despre Stele zburatoare 2019 si cum sa-ti aranjezi casa dupa principiile feng shui pentru anul Mistretului de Pamant aici.

Daca nu stii de zodie esti in Horoscop chinezesc, verifica aici.

Horoscop CHINEZESC 2019. Sobolan

Incantator si deschis la mine, Sobolanul va avea multe de sarbatorit in 2019. Isi va face prieteni noi cu prilejul nenumaratelor petreceri la care vor merge. Se anunta, de asemenea, negocieri si proiecte de afaceri care pot avea succes.

Atentie, insa! Nenumaratele petreceri la care pot manca mult, le pot da peste cap sistemul digestiv si asa sensibil la Sobolani. Ca sa aiba o stare de sanatate optima, este recomandat sa manance numai produse proaspete, protein slabe si cereale integrale.

Horoscop CHINEZESC 2019. Bivol

Afectuosul Bivol are numai de castigat din punct de vedere amoros in anul Mistretului de Pamant. Relatiile ii merg struna. Iar in plan profesional urca pe scara succesului. Nu sunt excluse cursuri de dezvoltare personala si profesionala.

Atentie! Programul social si profesional foarte incarcat il pot surescita si secatui de energie. Dieta corespunzatoare, odihna, vitaminele si suplimentele, uleiurile esentiale, exercitiile fizice si tehnicile de relaxare il pot ajuta sa isi reincarce bateriile.

Horoscop CHINEZESC 2019. Tigru

Tigrul este un semn al luxului si rasfatului. Anul Mistretului ii va da si mai multe motive sa huzureasca.

Atentie, insa! Tigrul poate avea probleme financiare. Obisnuit cu luxul si leneveala, exista riscul sa cheltuie mai mult decat isi poate permite. Ii este recomandat sa incerce sa mai stranga punga si sa inceapa sa economiseasca. E un prilej bun sa incerce sa fie mai flexibil si sa renunte la obiceiurile costisitoare.

