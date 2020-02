HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU MARTIE 2020. Zodia care rupe barierele ghinionului, curg râuri de bani şi apare o iubire pasională

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU MARTIE 2020. Orice malefic pe grad anaretic devine mai agresiv, și creează în fiecare zi a acestui interval suprize neplăcute. Cum voi sunteți cei care aveți “onoarea” să fiți gazde, aș zice că voi puteți fi cu precădere sursa unor probleme. În mare parte Lilith v-a revoltat, ați sărit în extrema cealaltă, ați fost pe punctul de a renunța la tot ce ați făcut până acum, nu ați mai avut rezistența și spiritul de sacrificiu de până acum, nu că v-aș fi aprobat să-l aveți în continuare, atât de risipitor, cum a fost în cazul vostru. Ati ajuns la o limita, v-ați săturat, și poate unii ați vrut să abandonați o carieră construită cu greu. Nici acum efectul nu a trecut. Unii dintre voi chiar au fost pe punctul de a trece într-o fază ilegală, ilicită, imorală, răzbunătoare, dacă dezamăgirea a fost prea mare. A accentuat instabilitatea, nehotărârea, a bulversat sistemul decizional, ați fost ispite, ați făcut lucruri pe care mai târziu le veți regreta, după mulți ani de comportament angelic, dedicat, timp sacrificat etc. Eu am înțeles atitudinea, și pe alocuri am încurajat Peștii să se ocupe mai mult de ei înșiși, dar unii nu au putut s-o facă decât alimentați de furie, iar cei din jurul vostru au înmărmurit văzând un prieten, un părinte, un soț, atingând un apogeu al iresponsabilității, furiei, răzbunării sau pur și simplu al nevoii de evadare.



Se pot întâmpla multe în jurul vostru, poate chiar să suferiți sau să fiți puțin bolnavi și să nu aveți putere de muncă. Poate vă veți ucide iubirea sau veți fi ispita care strică o relație, atenție ce spuneți și mai ales la accentele obsesive pe care le transmiteți celorlalți, la slăbiciuni în fața unor situații în care trebuie să dați dovadă de acte de voință, la intrigile în care sunteți implicați, la gafe sau proasta inspirație ce atrage după sine stricarea imaginii. Stați departe de vicii și nu vă pierdeți mințile! Nu-l negați pe Dumnezeu dintr-un capriciu, acuzându-L că cei pe care i-ați ajutat sunt acum dușmanii voștri. Nu este nimeni vinovat, iar voi ați avut nevoie de o corecție. Sunteți cei care vedeți cel mai intens atât lumina din oameni, cât și întunericul lor. Dacă în ultimul timp ați atras ce era mai rău, este datorită faptului că la un moment dat v-ați lăsat orbiți, fără să vedeți măsura potrivită cu care ar fi trebuit să stabiliți anumite relații. Alții poate ați pățit precum civilizația Atlantidei, după ce ați atins cel mai mare grad de evoluție, v-ați autodistrus sau mai plauzibil, v-ați risipit atât de mult, încât a început să devină incoerent ajutorul pe care ați intenționat să-l oferiți.



Cam asta a fost Lilith și derapajul creat. Și este timpul să reveniți la beneficiile și oportunitățile pe care ultimii ani vi le-au oferit prin tranzitele elevate ale planetelor. Acesta este ultimul an în care trebuie să dați dovada de multă concentrare pentru a atinge obiectivele înalte pe care vi le-ați propus. Anul începe cu o multitudine de planete poziționate pe casa socială, a prietenilor, maeștrilor, comunității din care faceți parte, viață socială, dar și a obligațiilor civice, a hobby-urilor și a pasiunilor voastre, a norocului și a protecției. Este o casă astrologică dedicată celor ce doresc să se lanseze în activități independente și să se facă cunoscuți prin talentul, invențiile, convingerile și dorința de a ajuta. Este bună deopotrivă celor ce doresc să facă parte din anumite activități ministeriale sau să obțină funcții politice. Cei care doriți să funcționați prin înființarea unor organizații non-profit este momentul vostru. Iar cei ce vor să se afirme prin arta lor și să intre în cercul unor nominalizați la premii pentru un anumit tip de artă și nu numai, momentul este perfect.



Saturn este pe această casă astrologică încă din decembrie 2017, dar au tot fost planete ce au impiedicat buna funcționare a planurilor voastre. Cu un Jupiter în 2019 pe carieră, avantaje au fost, însă unii poate ați așteptat mai mult și poate așteptați și acum. Alții din pricina de Lilith la purtător, v-ați supărat pe viață exact când nu era momentul. Alți Pești au căutat frenetic acel Maestru care să îi învețe tainele unei meserii sau să îi ajute să își exploateze talentul, neavând suficientă încredere în spiritul lor autodidactic.



Din 2 decembrie 2019, de la intrarea lui Jupiter pe casa sus menționată, cresc șansele afirmării și evoluției voastre spre idealul la care visați. Apare și norocul sau oamenii care vă recunosc valoarea și vă ajută să vă exprimați mai clar, mai puternic. Poate există un transfer de imagine de la cineva mai puternic, către voi sau poate voi vă faceți mai cunoscuți prin curajul și performanțele voastre. Sunteți una dintre puținele zodii pentru care, segmentul acesta al Capricornului nu a reprezentat o problemă, piedică, blocaj, însă nu toți Peștii au înțeles ce pot face. Faptul că ați fost mai voluntari sau ați ales o meserie independentă este foarte bine, însă acum vorbesc despre o creștere, o amplificare a rolului vostru în societate. Exemplul personal, puterea de muncă, performanța sunt esențiale și acestea vă vor ajuta în viitorul apropiat. Până pe 20 decembrie, cât rămâne Jupiter aici, aveți ajutor, protecție, întâlniți oamenii care contează, vă faceți prieteni noi sau mai degrabă prieteni utili, sunteți promovați, puteți primi premii, puteți urma sau absolvi Mastere, Doctorate, vi se recunoaște poziția în societate, va creșteți influența, vă puteți adresa unor grupuri pe diverse subiecte de interes comun prin intermediul conferințelor, târgurilor, work-shop-urilor, promovări online, tv sau alte tipuri de ieșiri publice.



Vorbeam despre oameni care vă ajută, însă aceștia nu vă ajută să deveniți, ci doar să exprimați ceea ce ați devenit deja. Simțiți nevoia să faceți ceva pentru comunitatea din care faceți parte și vă veți trezi din când în când cu impulsul de a lua taurul de coarne și a rezolva probleme pentru o stradă, blocul unde locuiți, colectivul din care faceți parte la serviciu. Dacă mai erau la modă Sindicatele, probabil că vă sugeram să candidați pentru funcția de lider.

În ultimii ani, dar și acum, există nevoia de a înlocui gașca de prieteni sau familia numeroasă pentru care vă sacrificați, cu o masă de oameni mult mai largă căreia vă adresați. Încă din ianuarie se manifestă toată luna, dar cu precădere pe 12 ianuarie, atunci când va fi la grad perfect, conjuncția istorică Saturn-Pluton în Capricorn, pe acest sector mai îngust sau mai larg al oamenilor, rude sau nu, cărora vă adresați sau față de care vă setați misiunea de viață. Aceste planete se întâlnesc rar, o dată la 38 de ani și în general și la nivel global determină schimbări uriașe de direcție a omenirii la nivel politic, geografic, terestru, referitor la resursele pământului, geopolitic, dar și multe domenii profesionale, economice, ca efect al unor decizii luate de foruri înalte sau negocieri între marile puteri. În particular, pentru voi, generează schimbări majore, chiar în comunitatea din care faceți parte. Așadar, pot exista și forțe colective majore ce vă determină și vă forțează să vă asumați un anumit rol. Se întâmplă ceva, se schimbă ceva și schimbați și voi direcția, de data aceasta într-un sens bun. Dacă vă aflați într-o instituție primiți roluri noi, dacă până acum ați funcționat în rutină, acum doriți să vă exprimați mai deschis și mai eficient abilitățile. Un Pește care până acum avea o afacere mică, poate trece la o cifră de afaceri mai mare, în urma unor investiții. Cei care și până acum ați funcționat independent, vă întăriți poziția. Schimbările sociale, politice, legislative, pentru voi pot fi un avantaj. Unii vă abandonați Maeștri, pentru că absolviți voi înșivă “masteratul”. Saturn în poziție elevată așa cum se manifestă încă din 2012, nu susține evoluția decât prin învățare, muncă, efort și merit. Este foarte important să profitați de ceea ce va oferă el în 2020, pentru că undeva între 23 martie și 2 iulie, Saturn părăsește acest segment, temporar, intrând în Vărsător, pe ultima casă, iar apoi va pleca definitiv pe 17 decembrie.



Axa Destinului se mai află și ea tot pe această axa Rac-Capricorn până pe 5 iunie, iar ultima Eclipsă formată pe această axă are loc în 10-11 ianuarie. Puneți accentul pe ceea ce simțiți, pe pasiunile voastre, pe creativitatea voastră. Atunci când Destinul se află pe casa iubirii și a copiilor, așa cum se întâmplă din toamna lui 2018, atât iubirea, cât și copiii care apar sunt energii ce va modifica traseul despre care vorbeam mai sus. Sigur nu am să trec superficial peste acest subiect și am să spun că încă aveți 5 luni din acest an de căutări în materie de sentimente, cei care încă nu ați găsit iubirea până acum. Iar cei care ați avut acest noroc, poate apare și un copil. Destinul este Destin, iar voi trebuie doar să-l urmați. Copiii vin de multe ori atunci când adulții sunt rătăciți, ca niște îngeri care ajută și canalizează destinele părinților lor. Una dintre confirmările în acest sens este intrarea lui Saturn pe ultima casă astrologică ce arată inactivitate profesională, din 17 decembrie și care poate semnifica un concediu de creștere copil de doi ani. Cei care aveți copii mari, aveți multe greșeli de reparat în relațiile cu aceștia, greșeli situate la antipozi. Fie i-ați cocoloșit prea mult și acum sunteți dezamăgiți, fie i-ați împovărat prea mult și acum trebuie să conștientizați și să schimbați ceva. Este la fel de posibil să cunoașteti pe cineva, o nouă iubire care are un copil sau chiar doi din altă căsătorie. Destinul vă rezervă rolul de părinte fără să vă fi așteptat.



Din 5 iunie axa Vieții își schimbă ruta și intră pe axa Gemeni-Săgetător. Destinul în zodia Gemeni va traversa timp de un an și jumătate casa caminului, a familiei, a proprietăților, a mamei, a Sinelui și a nevoii de regăsire de Sine, dar și de liniște și pace. Începe o perioadă a tranzacțiilor imobiliare, cu tot ce presupune asta. Vindeți, cumpărați, vă mutați, cu acte de proprietate sau chirie, închiriați, decorați, renovați, faceți succesiuni, construiți sau demarați activități legate de case, imobiliare, construcții, amenajări interioare. Puteți învăța să fotografiați sau să scrieți despre așa ceva. Puteți avea activități la domiciliu sau care presupun deplasarea în casele oamenilor. Acest lucru se leagă frumos de faptul că Saturn vă vrea mai independenți.

În altă ordine de idei, pentru unii a venit timpul să întemeieze o familie, însă alții vă veți ocupa mai mult de problemele familiei: mamă, tată. Cum Saturn coboară pe ultima casă, această casă astrologică înseamnă și o serie de vizite la spital, probabil cu părinții. Nevoia de regăsire de Sine este cu atât mai necesară, tot împreună cu viitorul tranzit karmic al lui Saturn pe ultima casă din 23 martie până în 2 iulie și apoi din 17 decembrie încolo, ce ajută chiar la regăsiri mai profunde, mai radicale, mai revelatoare. Aveți nevoie de liniște și de odihnă, de aceea vă doriți o schimbare, poate o casă la țară, dar sfatul meu este să luați una gata făcută, altfel, liniștea se amână. Maternitatea este și ea guvernată de acest parcurs al Destinului.



Un ajutor pe segmentul casă/familie îl primiți de la Venus, care retrogradând anul acesta între 12 mai și 24 iunie, va rămâne mai mult timp, aici în Gemeni, unde se alfă și Destinul. Venus vine cu un plus de noroc, vești bune, profitabilitate în tranzacții imobiliare, bun gust în decorarea casei, cadouri, dar și norocul de a va găsi casa care vă place, dacă vreți să cumpărați sau să închiriați. Îl aveți pe Venus drept ghid între 4 aprilie și 8 august.

În acest timp Nodul Sud Karmic este pe casa carierei, a tatălui, a șefilor sau a relațiilor cu autoritatea, tot din 5 iunie. Devenind mai autonomi, cu siguranță veți avea rezistența mai slabă la a fi coordonați de alții. Li se va întâmpla și celor tineri, exprimându-și timpuriu respingerea oricărei forme de autoritate. Dacă vă apucați să construiți pot apărea ceva tergiversări în obținerea unor autorizări. Același lucru se poate întâmpla și dacă aveți o meserie ce presupune relația cu statul. Apar mai multe blocaje. Tinerii doresc să se desprindă de părinți, pot aparea neînțelegeri cu tatăl, dar și griji legate de tată.

Intrarea axei Destinului pe axa Gemeni-Săgetător vine însoțită de Eclipsele aferente în iunie pe 5-6 avem o Eclipsă de Lună, apoi 21 iunie Eclipsa de Soare, 4-5 iulie Eclipsa de Lună, 30 noiembrie Eclipsa de Luna și 14 decembrie Eclipsă Totală de Soare. Sunt destul de multe și anunță evenimente pe sectoarele mai sus menționate, la aceste date.

Încă din 28 ianuarie 2020 Lilith sau Luna Neagră începe un tranzit de nouă luni de zile prin zodia Berbec care pentru voi se poziționează pe casa banilor câștigați prin muncă, salarii sau dividende. Aceștia sunt banii pentru care plătiți impozite! Mai este și o altă categorie de bani care vin din alte surse, de la părinți, soți, soții, moșteniri, revendicări, partaje sau veniturile firmelor voastre. Nu despre aceștia vreau să vorbesc acum. Până la 21 octombrie trebuie să acordați o atenție deosebită economisirii acestor bani și datorită faptului că din 29 iunie, încă o planetă care rupe fundul pungii cu bani, Marte, intră tot aici pe casa banilor. Marte nu va avea un tranzit obișnuit, ci unul foarte lung datorită retrogradări sale între 9 septembrie și 13 noiembrie, finalizându-se abia la început de ianuarie 2021. Lilith, care este ca intensitate malefică dublul lui Marte, amândouă sub semn marțian, în Berbec, înseamnă patru viteze de impulsivitate, deci patru motive să vă aduceți aminte tot anul că nu trebuie să aruncați cu banii în dreapta și în stânga. Apar ispitele, “must”-urile, dar și felul în care nu vă puneți la adăpost banii și riscați să rămâneți fără ei. Adeseori un Pește acumulează bani prin muncă sau afaceri și apoi devine victima cuiva care are nevoie de ajutorul lui. Este minunat să ajuți, dar se întâmplă la fel de des ca Peștele să intre în afaceri păguboase sau să împrumute fără să mai recupereze. Vorbiți mai puțin despre câștigurile voastre. Dacă începeți o afacere, așa cum spuneam mai sus, nu pot spune că este un an prost, dar veniturile pot fluctua. Nu trebuie să vă descurajați. Poate practicați o politică financiară neadecvată. Poate sunteți sub prețul pieței, poate mult deasupra. Apar tentații de a câștiga la jocuri de noroc. Uitați despre asta, veți pierde și banii munciți! Apare tentația unor câștiguri frivole, la unii Pești, câștiguri ilegale, ilicite, bani făcuți din activități imorale. Corelați atent obiectul activității cu personalitatea voastră. Nu puteți câștiga bani din orice. Nu renunțați la voi înșivă și la talentul vostru pentru un salariu gras, dar care este retribuția pentru o muncă ce nu vă place. Există câteva tensiuni între această casă a banilor și cea poziționată pe Capricorn pe care am descris-o mai sus. Nu vă lansați în activități filantropice, dacă voi nu aveți serviciu și vă întreține mama. Mai bine angajați-vă! Toate la timpul lor. Este și o casă a valorilor voastre, dar medical vorbind și a danturii. Nu vă vindeți obiectele de artă pe bani puțini! Veți regreta! Nu este un an bun pentru a începe să vă montați fațete pe dinți. Costă mult și nu o să vă placă cum arătați! Un alt element de îngrijorare poate fi pentru femeile care urmează să nască și nu au posibilitatea de a încasa un concediu de creștere a copilului. Poate dacă cineva citește din timp acest horoscop, are timp să rezolve ceva. Banii nu vor sta în buzunarul vostru, iar dacă aveți obligații sau îi investiți corect, ori reparați ceva, după cum reieșea mai sus, referitor la renovarea casei, asta este. Fiți doar atenți să nu dați mai mulți bani decât face. Aceste tranzite acționează extrem de rapid și nu vă lasă timp să gândiți prea mult. Apoi vă întrebați ce a fost în capul vostru, de ce v-ați grăbit și de ce nu ați cercetat mai mult. Nu uitați nici să vă plătiți impozitele!



Între 23 martie și 2 iulie, Saturn iese după aproape trei ani de ședere pe cea de-a unsprezecea casă, temporar în 2020 și intră în Vărsător, care pentru voi este un teritoriu mai greoi, fiind ultimul, karmic, de decont, dinaintea zodiei Pești. Saturn va reintra apoi din 17 decembrie în Vărsător unde va rămâne doi ani și jumătate, dar acest eveniment astral se va petrece împreună cu Jupiter ce va păși și el pentru un an, în 20 decembrie, tot în Vărsător. Aproape aș zice că un an din aceștia doi și jumătate sunteți protejați. Fiind teritoriul sănătății, despărțirilor, închiderii unor cicluri firești, al penitenței, izolării, dușmanilor, dar și al iluminării spirituale, anul acesta Saturn vă oferă o mostră din ce va fi. Dacă anul acesta apare un semn că sănătatea voastră merită atenție sporită, începeți din timp cu investigațiile și tratamentul. Axa vieții este pe axa părinților și mai mult ca sigur că este vorba despre sănătatea lor sau unele probleme, griji sau preocupări. Încercați să nu vă faceți dușmani, să nu intrați în conflicte, dar de altfel, am mai spus-o. Voi vă faceți dușmani, ajutând pe cine nu trebuie! Unii se pot folosi de voi. De exemplu, contra unei sume de bani, evident, sunteți pus administrator la o firmă cu probleme. Uite așa ajunge omul să răspundă pentru ce nu a făcut. Închideți-vă socotelile, datoriile, iar dacă veți demara proiecte, trebuie să știți că din 2021 va urma o perioadă mai dificilă.

Tranzitul este bun, însă, pentru cei care lucrează pe mare, în laboratoare, pentru rezidenți, pentru medici, pentru cei ce doresc să obțină funcții la penitenciare sau care studiază și își obțin diplome referitoare la activități legate de deținuți. În aceeași categorie intră cei care lucrează pentru servicii secrete sau au activități de creație care sunt ținute voit în secret, cum ar fi lucrul la un album muzical. La fel de inofensiv este pentru o femeie care crește un copil în concediu legal, pentru cei care se pensionează, pentru cei care doresc să evolueze spiritual, pentru cei ce descoperă curioși un nou domeniu de activitate și cu cât acesta este mai conectat la vocația lor, cu atât este mai bine. Poate fi și o perioadă de iubiri karmice, cu o serie de lecții greu de înțeles la prima vedere. Adică totul se poate reduce la o iubire, o iubire din filme, nu menționez genul filmului.



Așa cum am spus, 2021 este revelator prin prezența lui Jupiter pe această ultimă casă. Jupiter aduce vindecare, chiar dacă Saturn determină o problemă de sănătate, Jupiter amplifică gândurile, ideile, conexiunea cu latura voastră interioară, dă deschidere pentru a ajuta oamenii, pentru a vă face utili în cazuri de misiuni excepționale de salvare. Despre Saturn și Jupiter în Vărsător voi vorbi mai pe larg în 2021.

2020 este pentru voi anul afirmării și al găsirii locului potrivit.