Horoscop DRAGOSTE 4-10 februarie 2019. Noi inceputuri in amor. Vezi pentru ce zodii

Horoscop dragoste. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 4-10 februarie 2019 . Este saptamana Lunii Noi in Varsator, una dintre cele mai puternice Luni Noi din 2019. Este prima sansa de nou inceput dupa eclipsa totala lunara sangerie de acum 2 saptamani si este prima Luna Noua in semnul in care a avut loc eclipsa totala lunara din iulie 2018 : in Varsator.