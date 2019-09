Horoscop DRAGOSTE saptamanal 16-22 septembrie 2019. Ce rani ai de vindecat in amor!

Venus si Mercur, ambele instalate in Balanta din 14 septembrie, sunt in opozitie cu Chiron la inceput de saptamana, dand astfel startul unor zile mai delicate.



Exista un potential masiv pentru vindecarea unor vechi dureri in relatii, in special prin comunicare, insa e nevoie de multa autenticitate si disponibilitate de a ne intalni cu cealalta persoana la jumatatea drumului.



Saturn, planeta lord a karmei, muncii si responsabilitatii, iese din retrograd in aceasta saptamana, deci nu avem alta alegere decat sa ne privim realitatea direct in fata. Timpul in care se putea sa nu spunem adevarul s-a incheiat. Datoria ne cheama!



Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 16-22 septembrie 2019.

Horoscop dragoste Berbec



Este nevoie sa-ti regandesti atitudinea fata de persoana iubita si sa-i arati mai des sentimentele pe care le ai fata de ea. Daca sunt probleme din cauza carora relatia voastra s-a racit, mai bine vorbesti despre ele cu rabdare si intelegere. Esti singur? Schimba-ti atitudinea fata de ceilalti si fii mai abordabil. Planetele favorizeaza flirtul in aceasta saptamana si, s-ar putea sa-ti faca si o surpriza placuta.

Horoscop dragoste Taur



Viata amoroasa iti este afectata de insecuritatile si indoielile personale. Nu-ti mai ataca jumatatea de cuplu, acuzand-o de lucruri care nu sunt adevarate. Iar dupa furtuna intotdeauna regreti ca te-ai comportat urat. Daca esti singur, ai nevoie de timp pentru a-l petrece in compania prietenilor. Inspre finalul saptamanii comunicarea si socializarea sunt favorizate de stele.

Horoscop dragoste Gemeni



Stii foarte bine ca vorbele necugetate duc rapid la conflicte care nu fac bine nimanui. Relatia de cuplu nu trece printr-o perioada prea buna, asa ca nu-ti mai folosi partenerul pentru a-ti descarca frustrarile de la birou. Pentru ca exista anumite limite care odata depasite nu mai exista cale de intoarcere. Daca iti iubesti cu adevarat partenerul da dovada de intelegere si fii dispus la compomis pentru ca lucrurile dintre voi sa se poate imbunatati. Esti singur? In primul rand trebuie sa te hotarasti ce vrei la o persoana si apoi sa treci la actiune. Asteptarea nu-ti este de niciun folos.



