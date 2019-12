Horoscop DRAGOSTE săptămânal 30 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020. Atenţie la capcane emoţionale!

Horoscop dragoste. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 30 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020. Aceasta este marea saptamana in care trecem de la vechi la nou, de la 2019 la 2020, de la un an la altul, de la un deceniu la altul, de la o era astrologica la urmatoarea. In plus, marti noaptea spre miercuri, de Revelion, ar trebui sa fim atenti si prudenti pentru ca este o noapte cu capcane emotionale tocmai din pricina asteptarilor foarte mari pe care multi le au, atat de la acea noapte cat si de la noul an ce vine.