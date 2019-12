Horoscop DRAGOSTE saptamanal 9-15 decembrie 2019. Momentul adevarului!

Magia Lunii pline in Gemeni vine si din cuadratura cu incantatorul Neptun. Te afli inca sub vraja lui si a lui Venus, planeta iubirii, care este pozitionata intre Saturn si Pluto. Nu mai este loc de intors caruta. Te asteapta un angajament important. Faci o cerere in casatorie, primesti o cerere in casatorie? Este un moment de DA sau NU, dar definitive. Nu exista cale de mijloc.



Horoscop dragoste Berbec



Nu ai de gand sa te multumesti cu nimic mai prejos de iubire si vrei sa fii tratat exact asa cum meriti sa fii tratat. Daca esti in situatia in care nu te simti ca si cum esti numarul unu in ochii partenerului, atunci ai putea sa fii tentat sa renunti. In unele cazuri, asta are de-a face cu constientizarea ca partenerul se zbate sa aleaga intre tine si altcineva de care e interesat. Dupa ce iti dai seama daca este sau nu aceasta realitatea, ai putea simti sa te distantezi. Oricum, nu iti sta in fire sa fii optiunea a doua in viata cuiva.



Horoscop dragoste Taur



Daca nu vrei sa ai de-a face pe o tema legala sau oficiala dintre tine si partener te va frustra destul de mult in acrasta saptamana. Poate treci printr-o separare sau un divort? Daca este acest caz, este posibil sa treci printr-o perioada nu foarte fericita pentru impartire de bunuri si gestionarea detaliilor logistice. Ai putea simti acest stres in preajma Lunii pline. Din fericire, dupa aceea vei simti motivatia clara de a termina cu aceasta etapa a vietii tale ca sa dai pagina. Este timpul.



Horoscop dragoste Gemeni



Unul din prietenii tai poate fi mult prea insistent cand vine vorba de viata ta personala. El sau ea par sa se gandeasca ca au un drept exclusiv sa se bage si sa iti dea sfaturi extrem de intime care nu au fost cerute. Fii constient ca aceasta saptamana, acel prieten poate sari calul in mod anume acum. Va fi nevoie sa pui lucrurile clar la punct si sa trasezi granite sanatoase. In plus la asta, este posibil sa simti vesti emotionale de la un membru de familie. Ai putea avea nevoie sa se sprijini pe partener pentru suport si sustinere.



