Horoscop DUMINICA 23 AUGUST 2020. Zi cu multe scandaluri, lucrurile pot scăpa de sub control

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti va fi mai greu astazi sa iti exprimi gandurile in fata oricui aflat in preajma ta azi si asta te poate face furios si iritat. Cel mai bine este sa ai grija la nervii tai si sa nu te dai in spectacol pentru ca nu vei ajunge nicaieri cu asta.

Daca vrei sa imi scrii despre ce simti, ce te apasa, sunt AICI si te astept. Cristina Sfatulparintilor.ro

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu stii de ce esti capabil. Lasa deoparte toate oprelistile pe care ti le pui si fa maximum din talentele tale ca sa obtii ceea ce vrei. Fii sigur ca esti bine organizat si ambitios sa tii de planurile tale. Mentine capul pe umeri cu claritate, inarmeaza-te cu o buna strategie si astfel vei fi de neoprit. Nimeni si nimic nu te deraiaza de la drumul tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cheia zilei de azi este un management bun al timpului. Aceasta impreuna cu energia si dinamismul pe care le simti te vor ajuta sa iti pui treburile in ordine si sa scapi o data pentru totdeauna de orice probleme pe care le ai in cap. Esti gata pentru schimbare si asta te va ajuta sa profiti de orice oportunitati ce apar in calea ta pentru imbunatatirea vietii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 23 AUGUST 2020. Mesaj NOU de la ingerii iubirii

Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, DUMINICA 23 AUGUST 2020; ingerii iubirii sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa.

Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Intreaga magie pe care o posezi se bazeaza pe cuvintele tale si creezi tot timpul vraji prin opiniile tale despre tine si viata ta. Tu poti vraji pe cineva prin ceea ce spui, dar la fel de bine il poti elibera de o vraja. Ai grija la cuvintele tale, foloseste-le ca sa iti aduci la viata tot ce visezi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Atunci cand ii vezi pe ceilalti asa cum sunt si decizi sa nu iei nimic, dar nimic, la modul personal, tu nu poti fi ranit de ceea ce spun sau fac acestia. Chiar daca te mint, nu te deranjeaza. Te mint pentru ca se tem ca vei descoperi ca nu sunt perfecti.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Comunica intotdeauna cu ceilalti oameni cat de clar iti sta in puteri, pentru a evita astfel neintelegerile, tristetea si dramele. Daca toti oamenii ar fi impecabili in ceea ce spun, comunicand astfel clar, toate relatiile noastre s-ar schimba. Pe Pamant nu ar mai exista razboaie, violenta si neintelegerile. Alege sa fii foarte atent ce spui, cat spui, de ce spui, cu ce energie spui ceea ce spui si ce doresti sa generezi in tine si in cealalta persoana urmare a acestui dialog.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop TAROT ZILNIC DUMINICA 23 AUGUST 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de DUMINICA 23 AUGUST 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Magicianul

Azi e una din acele zile in care parca simti tot ce urmeaza sa se intample. Desi este un lucru foarte bun aceasta previzionare, nu te impauna prea mult. Excesul dauneaza intotdeauna si un ego puternic s-ar putea sa te impiedice sa mai fii la fel de bun in a simti ce urmeaza!

Horoscop tarot zilnic TAUR

Puterea

Atentie la furie, lucrurile pot scapa de sub control. Incearca sa nu te agiti prea mult si evita orice neintelegere. Daca simti o furie reprimata, nu iti va fi de mare folos folosirea unor cuvinte grele. Spune ce ai de spus pe un ton bland si eliberator, fara sa te grabesti sau sa te lasi intimidat.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Nebunul

Asteapta-te la neasteptat. Este o zi a suprizelor. Fii precaut. Prea mult entuzism te poate face sa iei decizii gresite sau sa calculezi eronat riscuri. Stai departe de probleme. Macar pana trece ziua de azi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Etalare zilnica RUNE mistice DUMINICA 23 AUGUST 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 23 AUGUST 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA. Ea vesteste posibilitatea intemeierii unui cuib, unei familii, anunta o casatorie, o uniune sau o noua achizitie imobiliara. Aceasta runa este simbolul gardului a ce detii ca proprietate, a casei tale dar si simbolul geneticii, a mostenirilor ancestrale. Energia runei inseamna proprietate, prosperitate, promisiuni si posesiuni. Ea este conectata direct la energia zeului tata Odin si semnifica cuibul, castelul tau.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – PERTH : Perth este runa sansei si a pariurilor. Arunca zarurile si lasa-te pe mana sortii. A paria este un mod placut sa depasesti perioadele de noapte...cat timp este un pariu fara pericole. Jocurile de noroc si sansa au perspective ce sunt ascunse de noi, asa cum Perth semnifica si secrete necunoscute. Runa simbolizeaza si transmite distractie si abandon salbatic dar fii cu grija pentru ca este si runa misterului si a rezultatelor finale neasteptate. Nu poti pierde daca nu joci, dar nici nu castigi mereu.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Sowulo : Aceasta runa iti da acum sfatul sa iti obtii integritatea, inclusiv pentru o tema ce te preocupa acum. Iti este favorabil sa primesti multa satisfactie. Tine minte insa ca din cand in cand trebuie sa te retragi in liniste ca sa te refaci. Daca reactionezi cu intelepciune fata de tine, constientizandu-ti puterile si abilitatile si intarindu-ti forta prin perioade de odihna, succesul iti este garantat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, SAMBATA 22 AUGUST 2020

Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de SAMBATA 22 AUGUST 2020 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

INTEGRITATE

"Am incredere in abilitatea mea de a sti ce este adevar pentru mine."

Ai primit acest mesaj pentru ca situatia la care te gandesti implica integritatea cuiva. Acest mesaj vine ca ghidare sa fii atent la semnalele corpului tau pentr ca poti simti in corp daca cineva este onest cu tine sau nu. Fecioara Maria este un exemplu minunat de delicatete si trai integru pe care il inspira si altora. Poti sa faci si tu la fel cu oamenii din viata ta. Poti sa ii eviti pe cei ce actioneaza fara integritate. In oricare caz, ai incredere in sentimentele tale care sa te apropie sau indeparteze de oameni care spun adevarul sau care isi vad doar de interesul lor.

Acest mesaj te roaga sa iti spui adevarul propriu merue, chiar daca esti inconfortabil cu reactiile posibile. Rugaciunea poate include cuvintele tale, dandu-ti curaj sa te exprimi si ajutandu-te sa creezi o atmosfera sanatoasa si comunicare onesta.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

RECUNOSTINTA

"Pe masura ce imi notez si apreciez binecuvantarile, imi deschid usa spre noi cadouri de la Dumnezeu."

Dumnezeu este generos si iubitor si iti doreste tot ce este mai bun. Daca te-ai simtit uitat, acest mesaj iti reaminteste de puterea uluitoare a recunostinei. Indiferent care este situatia ta curenta, intotdeauna ai ceva pentru care sa simti recunostinta. Ia-ti o clipa sa simti binecuvantarile, inclusiv cea de a fi in viata, de a vedea rasaritul si apusul, pasarile cantand si tot asa. Pe masura ce inima ti se inmoaie cu recunostinta pentru tot ce ai acum, tu te deschizi spre mai mult. Astazi, practica spunand multumesc tare si in tacere. Aceste cuvinte sunt cheile care deschid usa spre fericire, sanatate, implinire.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

AVEM GRIJA DE TINE

"Imi permit sa ma simt in siguranta si sa ma bucur de viata mea, stiind ca divinitatea are grija de mine si de cei dragi mie"

Acest mesaj aduce o reasigurare pentru siguranta ta si iti cere sa renunti la orice mecanisme de aparare care te impiedica sa te bucuri de viata ta. Relaxandu-te in bratele protectoare ale lui Dumnezeu, iti reduci stresul in moduri benefice. Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria si ingerii ti-au auzit rugaciunile si iti trimit raspuns de protectie. Primesti raspunsurile lor prin sentimente si ganduri repetitive care te ghideaza in continuare pe drumul sigurantei. Mentine-ti mintea clara si deschisa pentru a culege usor mesajele divinitatii si fii sigur ca urmezi actiuni acolo unde esti directionat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.