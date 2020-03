Horoscop erotic: Top cele mai sexy si pasionale zodii

Iata care sunt cele mai sexy si pasionale zodii. Numaratoarea inversa incepe cu...

Balanta

Pare surprinzatoare prezenta Balantei in top? In realitate, Balantele sunt foarte pasionale. Ele sunt putin rezervate cand este vorba despre sex, insa cand au toate indiciile ca o relatie este de bun augur, transforma amorul intr-o experienta de neuitat. Balantele sunt pasionale si senzuale, trebuie doar sa ai grija sa nu vii cu vreo propunere care sa spulbere momentul romantic si sa perturbe echilibrul pe care Balanta il cauta mereu.

Leu

Leilor le place sa fie in centrul atentiei, iar acest lucru include si partenerul de cuplu. Sunt dezinhibati in amor, dar pot da si gres in momentele in care se straduie prea mult sa impresioneze. Sexy si pasionali, Leii adora sa fie la conducere si sa incerce tot timpul ceva nou.

