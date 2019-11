Horoscop JOI 21 NOIEMBRIE 2019. Prima zi cu Mercur direct dupa ultimul tranzit retrograd 2019!

Multe lucruri au stagnat dar acum se vor misca repede, asa de repede incat sigur ne vom imbarca spre un nou viitor pana in ianuarie 2020.

Luna este in Fecioara si ea contrabalanseaza haosul pentru ca nu il suporta. Sa profitam de energiile schimbate ce urmeaza de azi in continuare, sa ne punem la punct si sa ne implinim proiecte ce stateau deoparte pe orice tema de viata. Mintea va fi focusata pe aspecte practice, functionalitatea e cheia !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi ai de inteles urgent sa stapanesti arta de a echilibra realitatea fizica cu viziunea ta. In timp ce planurile iti sunt ambitioase, trebuie sa ai rabdare si sa simti momentul potrivit, ca sa stii cum sa abordezi situatiile. Ai cele mai bune intentii si aceasta energie este valoroasa. Poate planurile tale se bat cap in cap cu planurile altcuiva care este la fel de determinat si ambitios ca tine. Cauta armonia din viata ta si nu intra in conflicte fara miza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi ai sanse sa formezi o asociere cu cineva care se va dovedi benefica, chiar distractiva. Ziua va trece placut din pricina conversatiilor pline de viata. Foloseste aceasta oportunitate ca sa inveti si sa te inspiri de la oamenii cu care vii in contact. Astrele te ajuta sa poti sa fii intuitiv psihic cu acestia. Incearca sa faci deja planuri cu familia pentru o sarbatorile de iarna si sa creati impreuna momente de armonie.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi te poti simti cam haotic si dezorganizat. Gandurile tind sa iti zboare in mai multe directii si nu ai focus suficient de intens pentru un singur proiect. Chiar ai nevoie sa te concentrezi. Incearca cu niste exercitii mentale si nu te consulta cu alti oameni despre ce directii sunt mai bune pentru tine intrucat sfaturile contradictorii te pot confuza mai tare.

