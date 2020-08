Horoscop JOI 6 AUGUST 2020. Micile detalii fac ziua grea pentru multe zodii

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astrele stralucesc o lumina peste trecutul tau azi si pe subiecte ce par a fi uitate. Asta inseamna ca dorinte vechi reprimate ies la suprafata, dandu-ti un sentiment de treaba neterminata. Sau poate insemna ca vei da peste ceva sau cineva de care uitasei total. Asculta si simte ce iti spune inima ca sa inchizi acea usa pentru totdeauna. Finantele tale sunt favorizate de astre azi, deci profita de acest avantaj.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti nesigur despre tot felul de nimicuri zilele acestea si asta iti cauzeaza sa te indoiesti de propria ta judecata. Daca esti in dubii, intoarce-te spre partener pentru ajutor. Daca esti singur, cere un sfat unui partener de munca sau coleg in care ai incredere. Vei primi o opinie utila acum. Iti vei recastiga si increderea in tine, fiind mai sigur pe deciziile tale. Esti super sociabil astazi si asta te ajuta sa iti pui la punct anumite dealuri profesionale bune.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti tipul de persoana care adora sa intalneasca mai multi oameni. Simti ca trebuie sa iti reunesti periodic prietenii ca sa aiba un loc si cadru unde sa se exprime. Esti bun sa aduci la lumina ce e mai bun din altii si sa ii ajuti sa isi gaseasca o baza solida acum. Mergi calauzit de ce simti.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 6 AUGUST 2020. Ce te tenteaza?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 6 AUGUST 2020. Luna in Pesti iti da o vibratie buna, insa esti usor prea visator si nehotarat. Ce-ti face inima sa vibreze, ce crezi ca merita sa lupti ca sa obtii? Luna in Pesti este un moment de rasfat, de desfatare. Ce te tenteaza?

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Partenerul de cuplu este gata sa-ti ofere suportul si intelegerea de care ai nevoie pentru a rezolva o problema cu care te confrunti de ceva vreme. Daca esti singur, incearca sa renunti la introvertire. Flirteaza online pana cand vei putea sa iesi din nou "in lume"!

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lasa deoparte actiunile si sarcinile care iti aduc stres. Petrece mai mult timp cu partenerul pentru a-ti gasi linistea si pentru a te relaxa. Daca esti singur, in cautarea jumatatii, cu siguranta nu iti convine aceasta situatie. Dar mai rezista putin. In curand vei avea mai multa libertate si mai multe posibilitati!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu este armonioasa, deci profita la maximum de aceasta atmosfera. Daca esti singur, fii mai pozitiv pentru a atrage in jurul tau oameni cu o aura pozitiva.

CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 6 AUGUST 2020. Mesajul si rugaciunea zilei!

Iata pentru JOI 6 AUGUST 2020 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Abtine-te

Acest mesaj iti apare pentru ca sanatatea ta sau sanatatea cuiva apropiat tie se imbunatateste daca adopti un mod de viata in care sa te abtii de la ce nu iti face bine, oricat de mult ti-ar placea sa le consumi. Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael te pot ajuta sa elimini dependentele si poftele impulsive si te ajuta ca recuperarea din ele sa fie placuta si armonioase, daca tu vrei asta si ceri asta. O viata cat mai libera de toxine si chimicale se anunta a fi benefica pentru tine si iti va creste energia, vitalitatea si respectul de sine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: esti sensibil la chimicale, deci fa pasi sa le eviti; redu sau elimina chimicalele din casa sau biroul tau; dependentele altei persoane iti afecteaza sanatatea si fericirea; evita alimentele tratate chimic, modificate genetic.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi ajustati poftele impulsive spre directii sanatoase ca sa imi doresc doar mancaruri si bauturi care sustin viata sanatoasa.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

O persoana la care te gandesti este demna de incredere.

Ai primit acest mesaj ca sa fii sigur ca te poti baza pe o persoana care este implicata in situatia la care te gandesti. Fiecare om mai face greseli sau actioneaza uneori egoist, dar in general poti avea incredere in aceasta persoana. Lui sau ei ii pasa de tine si va actiona asa cum trebuie, in moduri pline de iubire. Ingerii iti cer sa nu te astepti ca aceasta persoana sa fie perfecta, fiindca ai forta prea mult relatia. In schimb, priveste si trateaza aceasta persoana exact asa cum ai dori sa fii tratat si tu: cu iubire si compasiune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: poti crede ce spune aceasta persoana, chiar daca nu iti place ce auzi / persoana pe care tocmai ai intalnit-o iti poate deveni un partener romantic / aceasta persoana va fi un bun partener de afaceri / ideea ta este valida si credibila / renunta sa mai dai vina pe altii iar furia si neiertarea las-o in seama ingerilor.

Rugaciune: Iti multumesc ca m-ai ajutat sa am incredere, astfel incat sa imi pot deschide larg inima in relatia cu aceasta persoana. Sunt recunoscator ca ma protejezi, asigurandu-ma ca in viata sunt oameni de incredere.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AJUTOR ACASA

Este timpul sa primesti ajutor pentru casa ta. Gandeste-te ca este ca o investitie de valoare care aduce dividende de timp crescut, energie si vigoare. Chiar si cele mai capabile persoane au nevoie de asistenta, de fapt este o dovada de putere sa accepti ajutor. Ia momente libere in care sa visezi cu ochii deschizi despre cum vrei sa arate viata ta daca ai avea ajutor minunat in preajma casei tale. Mintea ta subconstienta iti va spune exact ce doresti si ce nu. Poate este ceva asa de simplu precum un serviciu de curatenie sau poate este vorba de muncitori pentru casa, de afacere de acasa sau de un aspect conflictual de acasa ce trebuie rezolvat. Oricare ar fi forma de ajutor pe care o vrei, cere-o si sa stii ca o meriti din plin.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: sa stii ca iti poti permite un ajutor acasa care sa te ajute la treburile tale; invata sa delegi si cere ajutor cand ai nevoie; vezi-te ca parte dintr-o echipa castigatoare, cu ingerii si alti oameni ce muncesc cu tine la un tel comun; da-ti permisiunea sa te odihnesti pentru ca cei dragi sa se ocupe de tine si sa te ajute.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi dati curajul de a cere si de a accepta ajutor de la voi si de la altii in legatura cu familia si casa mea.

Etalare zilnica RUNE mistice JOI 6 AUGUST 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 6 AUGUST 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Runa anunta ca exista un sens si o semnificatie in totul din jurul tau. Incearca sa te asiguri ca canalele de comunicare dintre tine si cei dragi sunt deschise si functionale. Acum este un bun moment sa iei telefonul, sa scrii un mail cuiva drag, in special daca ai tot amanat asta pana acum. Asta iti poate aduce raspunsuri la intrebarile pe care ti le-ai pus de mult timp.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Odin: Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat. Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – HAGALAZ: Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neaparat.

