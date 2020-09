Horoscop lunar OCTOMBRIE 2020. Cum si cu cine iti pregatesti destinul pentru 2021?

Luna octombrie are loc in marea sa majoritate in sezonul Balantei, iar zilele devin mai scurte cu nopti mai lungi.

Este acea perioada a anului cand doua mari teme de viata se manifesta: semanatul si recoltatul.

Suntem la distanta de jumatate de an de sezonul de primavara, privit drept moment de noi inceputuri. Asta inseamna ca toamna este o perioada frumoasa pentru a pune semintele pentru primavara. Lunile pline ale toamnei – Berbec, Taur si Gemeni – corespund cu Lunile noi ale primaverii.

Primavara si toamna sunt interconectate, parte dintr-un ciclu mai mare in care iti poti construi anul ce urmeaza. In aceasta perioada, ia-ti momente de liniste cu tine insuti si exploreaza intrebarea "Ce mi-ar placea sa cresc in viata mea in sezonul urmator?".

Desigur, inainte de a sari prea departe cu noile posibilitati, ai mai intai de facut curatenie in treburile nefinalizate.

De aceea, inchiderea unui ciclu si culegerea roadelor (indiferent cum sunt ele) este o tema la fel de puternica a lunii octombrie. Cu Marte retrograd in Berbec si Mercur retrograd in Scorpion, cerul ne incurajeaza puternic pe fiecare dintre noi sa ne dedicam timp pentru a ne focusa pe linia de final inainte de a construi un nou inceput.

Nu pune presiune exagerata pe tine sa te implici deocamdata in ceva prea mare acum decat daca chiar nu ai incotro. In loc sa initiezi noi planuri si proiecte, abordeaza luna lucrand fie la ce deja ai inceput dar si pe a te focusa energetic pe ceea ce se afla in fata ta in imaginatia si dorinta ta chiar daca inca nu este materializat la acest moment.

Ultimul Mercur retrograd al anului 2020 incepe pe 13 octombrie si se incheie pe 3 noiembrie si are loc in Scorpion, aceasta zodie cu obsesii, cu paranoia atunci cand Mercur e retrograd in ea, dat fiind ca el se ocupa de gandirea si vorbirea. Avem nevoie sa contrabalansam aceasta energie cu grija si rasfat de sine. Sa luam cat mai multe pauze pentru suflet, sa ne bucuram de hrana care bucura sufletul, sa evitam fosti si foste ce aduc sau amintesc de probleme si sa lasam loc si sexualitatii in viata, doar vorbim de Scorpion.

Fii dispus sa iti mentii inima deschisa si sa lasi dragostea sa intre, chiar daca sunt vremuri ciudate, dificile, atipice.

Energia iubirii are cea mai inalta vibratie si iti deschide noi usi ale vietii pe alt palier de manifestare.

Apropos de iubire, exista o sclipire de praf de stele in vietile amoroase cu ocazia Lunii Noi in Balanta, zodia parteneriatelor, a cuplurilor, pe 16 octombrie. Este o zi minunata sa ne impartasim sentimentele in fata persoanei pe care o iubesti in taina sau pe fata sau sa te bucuri de o intalnire noua de amor. Intrucat Balanta conduce si echilibrul si justitia, vei vedea ce usor vei putea stabili conexiuni cu oamenii chiar in jurul temelor politice. Fii dispus sa iti mentii inima si mintea deschise in orice circumstante ale vietii.

Sezonul oficial al sexy Scorpionului incepe pe 22 octombrie.

Scorpionul poate sa fie intens ca energie. Fii atent/atenta la tentatii pe durata acestui sezon de o luna, stai departe de fosti sau foste care te pot cauta sau la care te poti tu gandi tu obsesiv. Aminteste-ti de ce v-ati despartit si gaseste-ti parteneri noi. Concentreaza-te pe ce iti aduce bun Scorpionul ca energie, anume faptul ca este loial, este sexy si fermecator si extrem de intuitiv. Conexiunile ce se formeaza si se contureaza in acest sezon au potentialul de a dura chiar si tot restul vietii.

Luna octombrie se va incheia asa cum a inceput, pe culmi astrologice inalte. Daca prima zi a lunii avem Luna plina in Berbec, ultima zi a lunii avem Luna plina in Taur plus sarbatoarea de Halloween. Foloseste aceasta energie asezata de pamant pentru a sarbatori in siguranta, stai alaturi de partener sau participa la reuniuni mai restranse, nu de mare amploare.

Iata horoscopul zodiei tale pentru luna OCTOMBRIE 2020:

Horoscop lunar OCTOMBRIE 2020 BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Cine esti tu, Berbecule? Se pare ca iti pui aceasta intrebare destul de des in aceasta luna. Treci prin transformari care te imping sa iti clarifici sensul propriei puteri in lume. Tu vrei sa faci mai mult, sa fii mai mult, sa spui mai mult dar ai nevoie de timp ca sa iti dai seama exact ce inseamna acum toate acestea pentru tine. Aceste saptamani sunt cruciale pentru tine la capitolul dezvoltare personala, incredere si claritate. Poti realiza ca ai de inchis un capitol la ceva ce a fost candva foarte important pentru tine ca sa poti trece la urmatorul nivel al calatoriei tale personale. Nu te teme de aceste schimbari care sunt la orizont. Da-ti timpul de care ai nevoie sa iti explorezi gandurile si trairile care vin acum din tine. Daca exista o perioada perfecta sa iti asculti intuitia, aceasta este acum. Ce iti spune corpul, ce intelepciune sau sfat vine de la el? Cupleaza-te la acele sentimente de instinct si lasa-ti deciziile sa fie ghidate de intelepciunea ta interioara.

Horoscop luna OCTOMBRIE 2020 TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Contracte si angajamente trec la a fi revizuite in aceasta luna, Taurule si nu este vorba doar de contractele scrise si semnate de tine. Cu totii avem contracte cu noi insine si unii cu ceilalti. Relatiile, joburile, casele, animalele de companie si alte responsabilitati sunt toate prinse intre ele si de noi intr-o forma sau alta. Fii in mod special constient cu privire la resentimente si la comunicari eronate care stau la baza unor relatii, personale sau profesionale. Cineva ar putea sa vrea sa treaca peste limitele impuse de tine. Neintelegerile pot duce la confuzii nenecesare in aceasta luna, deci este mai bine sa vorbesti cat mai repede cand apare un subiect in loc sa astepti si sa vezi daca dispare de la sine. Luna octombrie te incurajeaza sa privesti in ce esti tu angajat, cum iti este in aceste angajamente, daca esti pregatit sa faci cancel, sa le reinnoiesti sau sa renegociezi oricare din acestea. Reflecta la timpul si la energia pe care le investesti in relatiile tale. Esti incantat sa mentii lucrurile asa sau se impun schimbari ?

