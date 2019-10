Articol publicat in: Life

HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 21-27 octombrie 2019: Runele anunţă o săptămână bogată. Ce zodii sunt favorizate de astre

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP rune pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019, cu numerologul Mihai Voropchievici. Taurii dau lovitura, Gemenii se refac fizic și mental. Citiţi previziunile săptămânale pentru fiecare zodie. HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Berbec - O săptămână de fertilitate și belșug pentru Berbec. Visele lor se împlinesc toate! HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Taur - Taurii vor da lovitura. Se va produce un salt rapid și calitativ în existența lor! Vin lucruri bune. HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Gemeni - Vor avea o săptămână de regivorare pe toate planurile. Renasc și se refac fizic și psihic, dar și material. HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Rac - Racii se pot ciondăni cu cei din jur. Pot susține o mică bătălie. Sfatul runei este să nu fie îngrijorați pentru bătăliile susținute pentru că vor câștiga în mod sigur. HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Leu - Vine o săptămână în care i se testează forța Leului. Astrele îl pune la încercare. HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Fecioară - O săptămână de protecție totală a divinității. HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Balanță - Vești bune, cadouri surpriză sau o sumă de bani importantă! HOROSCOP rune 21 - 27 octombrie 2019. Scorpion - Scorpionii vor avea o săptămână de mesaje. Trebuie să filtreze informațiile și să le selecteze pe cele care contează. Atenție la ce mesaje primiți! Citiţi mai multe aici loading...

