HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Neptun retrograd, se anunţă zile grele pentru multe zodii. Previziunile lunii

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP NOIEMBRIE 2019: Ultima lună de toamnă se arată a fi destul de lejeră, în sensul că aspectele astrale tensionate sunt într-un număr minim, iar cel armonioase abundă. De asemenea, iese Mercur din retrogradare, ceea ce ne oferă un motiv în plus să ne bucurăm. Venus intră în Săgetător: se deschid noi orizonturi relaționale Din 1 încolo, Venus tranzitează semnul Săgetătorului, indiciu cum că dăm dovadă de mai multă spontaneitate în relații. De asemenea, apreciem mai mult eforturile partenerul de a menține acel element de noutate în cuplu. Este de așteptat, de asemenea, ca relațiile la distanță să facă mai ușor față acestui impediment. Nativii(ele) care desfășoară activități departe de localitatea unde ei/ele locuiesc sau cu persoane de altă naționalitate s-ar putea să observe o îmbunătățire pe acest plan. Marte (Balanță) careu Pluto (Capricorn): schimbări și desprinderi În data de 5 noiembrie, se formează un aspect tensionat de careu între Marte din Balanță și Pluto din Capricorn. Potențialul acestei configurații astrale ar putea fi destul de violent, în sensul că ne provoacă să ne rupem de anumiți factori perturbatori sau elemente care nu ne fac bine. Probabil că această despărțire, de oameni, lucruri su situații, nu va fi una ușoară, dar pe termen lung ne vom bucura că am luat o asemenea decizie. Trebuie să privim lucrurile în perspectivă. Mercur Rx (Scorpion) trigon Neptun Rx (Pești): căutări interioare În cursul sau în jurul datei de 13, se simte influența aspectului armonios de trigon pe care i-l lansează Mercur retrograd din Scorpion lui Neptun retrograd din Pești. Întrucât ambele planete implicate în această configurație astrală se deplasează în sens aparent invers prin zodiac, putem deduce faptul că începutul celei de-a doua decade a lui noiembrie ne poate surprinde într-o stare meditativă, de introspecție. Poate că ne facem unele calcule pentru a ne schimba direcția pe unele planuri. Venus (Săgetător) trigon Neptun Rx (Pești): aparențe înșelătoare În cursul sau în preajma zilei următoare, resimțim efectele aspectului tensionat de careu pe care îl trasează Venus din Săgetător aceluiași Neptun retrograd din Pești. Această configurație astrală ne expune riscului de a ne arunca cu capul înainte în relații sentimentale sau profesionale care nu sunt tocmai ceea ce apar a fi. Se recomandă să judecăm lucrurile la rece și să le punem în balanță înainte de a lega sau a dezvolta parteneriate de viață și/ sau afaceri în care vrem să investim. Marte intră în Scorpion: forțe nebănuite Începând cu data de 19, Marte tranzitează semnul domiciliului său nocturn, Scorpionul, de unde ne oferă forța interioară de a face față oricărei provocări pe care o vom resimți în restul acestei luni. De asemenea, prin puterea pe care ne-o conferăm, reușim să comandăm respect în cele mai importate contexte sociale cu care ne întâlnim în această perioadă. În plus, taxăm minciuna foarte aspru, semn că suntem mai hotărâți ca niciodată să fim tratați în același fel în care îi tratăm și noi pe ceilalți. Mercur iese din retrogradarea prin Scorpion: prudență sănătoasă Din 20 încolo, Mercur revine la mersul direct prin semnul Scorpionului, ceea ce ne indică faptul că începem să gândim mai puțin negativ decât în ultima perioadă. De asemenea, nu mai punem sub semnul întrebării așa de ușor intențiile celor din jur, ceea ce ne ajută să nu mai cultivăm un climat de neîncredere în raport cu oamenii importanți între noi. Pe de altă parte, am dezvoltat pe parcursul retrogradării sale o atitudine circumspectă sănătoasă, care nu frizează paranoia. Venus conjunctă Jupiter (Săgetător) și Marte (Scorpion) opoziție Uranus Rx (Taur): unde punem stop În cursul sau în preajma zilei de 24, se resimte influența a două aspecte astrale foarte potente din punct de vedere energetic. Este vorba despre conjuncția lui Venus cu Jupiter în Săgetător, care ne aduce oportunități de a călători și de a ne lărgi orizonturile și de aspectul tensionat de opoziție între Marte din Scorpion și Uranus retrograd din Taur, configurație astrală care ne transmite că ar fi cazul să reevaluăm ce anume înțelegem prin proprietate, mai ales în contextul vieții de cuplu. Venus intră în Capricorn: relații la nivel înalt Din 26 încolo, Venus tranzitează semnul Capricornului, indiciu cum că ne concentrăm pe final de lună pe stabilirea și cultivarea de relații sociale, profesionale și sentimentale care susțin acele obiectivele pe care le avem în societate și carieră. Mai exact, suntem interesați(te) să avem lângă noi persoane cu care nu ne este rușine să ne afișăm și care se bucură deja de un capital semnificativ de simpatie în plan social. Trebuie doar să nu vizeze un interes sau altul. Mercur (Scorpion) trigon Neptun (Pești) și Venus (Capricorn) trigon Uranus Rx (Taur): simț practic și creativitate În cursul sau în preajma zilei de 28, resimțim efectele a două aspecte astrale armonioase de trigon: cel la care aderă Mercur din Scorpion cu Neptun din Pești, care de data aceasta nu ne mai face introspecți, ci ne scoate în evidență creativitatea și cel format de Venus din zodia Capricornului cu Uranus retrograd din Taur, care ne scoată în evidență și ne potențează simțul practic și cel de răspundere. Știm exact ce ne dorim de la viață și facem eforturi să obținem acel ceva. După cum se poate deduce din paragrafele de mai sus, se întrevede un final de toamnă liniștit, care ne pregătește parcă pentru hibernarea de peste iarnă. Să nu ne lăsăm însă păcăliți pentru că sfârșitul lui 2019 ne pregătește mari surprize. Așadar, se recomandă să tratăm răgazul din această lună ca pe un moment de respiro și nu ca pa o invitație de a lâncezi în lunile care urmează. Mișcarea planetelor și evenimente astrologice Soarele tranzitează Scorpionul până pe 22 noiembrie ora 17:59 când poposește în Săgetător;

Lună Plină în Taur pe 12 noiembrie ora 15:34; Lună Nouă în Săgetător pe 26 noiembrie ora 17:05;

Mercur se deplasează în sens aparent invers prin 20 noiembrie ora 4:33, moment în care își reia mersul în sens direct;

Venus poposește în Săgetător pe 1 noiembrie ora 22:24 și se deplasează prin acest semn până pe 26 noiembrie ora 2:28, când poposește în Capricorn;

Marte ajunge în Scorpion pe 19 noiembrie ora 9:40, semn prin care se deplasează pe tot parcursul lunii;

Jupiter se mișcă în sens direct prin semnul Săgetătorului;

Saturn tranzitează în sens direct zodia Capricornului;

Uranus retrogradează în continuare prin semnul Taurului;

Neptun continuă se mișcă în sens aparent invers prin zodia Peștilor până pe 26 noiembrie ora 15:32, când revine la mersul direct;

Pluto se mișcă în sens direct prin Capricorn. loading...

