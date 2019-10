Articol publicat in: Life

HOROSCOP OANA HANGANU 21-27 octombrie 2019. Schimbări în bine, karma pozitivă aduce bani, dragoste şi sănătate de fier

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Horoscop Oana Hanganu pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019. Berbecii primesc banii de care au nevoie, Fecioarele primesc declarații neașteptate. Citeşte previziunile pentru fiecare zodie. Horoscopul săptămânii 21-27 octombrie 2019 este marcat de intrarea Soarelui în zodia Scorpion, în seara zilei de miercuri.

Soarele va rămâne în Scorpion până la data de 22 noiembrie, când se va muta în semnul Săgetătorului. Până la sfârșitul lui octombrie, în Scorpion se vor afla și Venus (planeta Iubirii) dar și Mercur (planeta Comunicării și a călătoriilor). Scorpionul va deveni, astfel, zodia favorizată de astre, dar și ceilalți nativi vor avea momentele lor de șansă și noroc. Iată ce anunță horoscopul săptămânii pentru toate zodiile: Horoscop Oana Hanganu pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019, BERBEC Săptămâna vine cu vești bune pentru Berbecii care au nevoie de bani. S-ar putea ca o rudă să le ofere, cu împrumut sau sub formă de cadou, suma necesară iar dacă apelează la o bancă, să primească mai mult decât sperau. Perioada norocoasă va începe miercuri, cand Soarele va intra în zodia Scorpion și în sectorul „Banilor altora” din astrograma generală a Berbecilor. Dar, atenție la cheltuieli! Excesele nu vor fi pe placul partenerului de viață. În plan sentimental, sunt posibile schimbări interesante. Berbecii singuri vor dori sa reia legatura cu cineva din trecut. Horoscop Oana Hanganu pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019, TAUR Taurii trebuie să păstreze echilibrul între profesie și viața personală. Marte, aflat în sectorul Profesiei din astrogramă le amplifică dorința de succes (este planeta Ambiției și a Acțiunii), dar Soarele care intră, miercuri, în Scorpion le cere să dea mai multă atenție partenerului de viață. Cei singuri își pot întâlni jumătatea. Unii dintre ei se vor îndrăgosti de un colaborator sau de partener de afaceri. În a doua parte a săptămânii, Taurii care au copii își vor face mai mult timp pentru aceștia. Perioada va aduce motive de împlinire si bucurii și pentru nativii care lucreaza în domenii ce le permit să își valorifice creativitatea. Horoscop Oana Hanganu pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019, GEMENI Săptămâna 21-28 octombrie 2019 le poate aduce Gemenilor schimbări pozitive în carieră: un nou job, o promovare, o nouă echipă sau un șef nou care le va recunoaște meritele. Chiar și cei care au un loc de muncă stabil pot găsi noi surse de venit. În cuplu, s-ar putea ca Gemenii să fie nemulțumiți de atitudinea partenerului care nu-și va respecta promisiunile sau le va da motive de suspiciune și gelozie.

Sentimental, tentațiile pot apărea în viața nativilor singuri, în special spre sfârșitul săptămânii. Horoscop Oana Hanganu pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019, RAC Săptămâna începe cu vești bune pentru Racii care au de rezolvat o problemă administrativă sau legală și pentru cei care așteaptă, de mult timp, o primă sau o marire de salariu. De miercuri, cand Soarele va intra în zodia Scorpion și în sectorul Iubirii din astrograma Racilor, partenerul și copiii vor fi în centrul atenției acestora (în astrogramă, „casa Iubirii” se referă și la copii). În weekend, mulți Raci îndrăgostiți se vor gândi că e momentul să își întemeieze o familie. Cei singuri pot întâlni pe cineva special. Weekend-ul este potrivit și pentru găsirea de parteneri pentru noi proiecte. Horoscop Oana Hanganu pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019, LEU Leii au mari șanse ca, în această săptămână, să semneze un document important legat de o casa ori să înceapă o afacere la domiciliu. De miercuri, Soarele (care îi patronează pe Lei și este aliatul lor astral) va intra în Scorpion și în sectorul Casei și al familiei din astrograma generală a Leilor. Perioada este foarte bună și pentru cei care vor să vândă/să cumpere o locuință pentru că vor avea succes in negocieri.

În plan financiar, șansele ca banii să le intre în cont sunt mai mari în prima parte a săptămânii. În plan sentimental, întreaga săptămână le poate aduce mari surprize.

