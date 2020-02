HOROSCOP OANA HANGANU. Punctele slabe şi punctele tari ale fiecărei zodii. Vezi pe cine e bine să ai prieten şi de cine să te fereşti

BERBEC

Berbecii sunt plini de energie, curajosi, independenti. Le place riscul si le place sa conduca. Le plac competitiile si nu fug de greu. Uneori, insa, devin prea impulsivi si vor, cu orice pret, sa aiba ultimul cuvant. Iar asta le poate crea probleme cu cei din jur. Sunt patronati de Marte, iar Marte este ”planeta Actiunii”, dar si planeta Razboiului.

TAUR

Taurii sunt practici, muncitori si norocosi. Atrag banii ca un magnet si iubesc lucrurile de calitate. Patronati de Venus, planeta Iubirii, pun pret pe afectiune, dar mai ales pe stabilitate. Uneori, insa, sunt prea incapatanati, accepta cu greu schimbarile si atunci cand iubesc, devin posesivi. Iubesc viata si luxul si nu-si refuza nimic atunci cand isi permit. Persoana de care se indragostesc trebuie sa fie asemenei unei bijuterii de valoare.

GEMENI



Gemenii doresc mereu sa afle lucruri noi si sa le impartaseasca si altora din ”bagajul lor de cunostinte”. De accea mare succes cand lucreaza in domenii ce presupun comunicarea. Patronati de Mercur, au succes si in vanzari si nu au nicio problema daca trebuie sa plece, pe neasteptate la drum. Gemenii se adapteaza rapid la nou dar, de multe ori, se implica in prea multe prea multe proiecte si cei din jur ii considera superficiali

RAC



Pentru Raci, familia este pe primul plan. Vor sa isi ajute toate rudele, sunt generosi cu toata lumea si sentimentali. Sunt patronati de Luna si reactioneaza, adesea, emotional. Sunt conservatori, religiosi si prefera sa isi petreaca timpul liber in alaturi de cei dragi sau in locuri cu puternica incarcatura sentimentala. Dar, multi dintre ei sunt si suspiciosi, nesiguri sau pesimisti.

LEU

Leii sunt vedetele zodiacului. Sunt patronati de Soare si atrag, fara efort, privirile. De altfel, Leilor le place sa se afle in centrul atentiei, iar in relatii vor sa fie tratati ca niste regi/ca niste regine. Sunt generosi, creativi si iubitori, iar daca le-ai cucerit increderea, te ajuta fara conditii. Uneori, insa, cred ca universul se invarte in jurul lor si pot deveni egoisti si aroganti.

FECIOARA



Fecioarele sunt muncitoare, amabile, atente la detalii si gata, oricand, sa ajute pe cei din jur. Sunt obsedate de ordine si curatenie. In relatii pun pret pe loialitate si nu ezita sa faca sacrificii in numele iubirii. Sunt patronate de Mercur si au o ”minte brici”. Isi doresc sa aiba parte de o buna comunicare in cuplu, dar, de multe ori, sunt excesiv de pretentioase si de critice cu partenerul.

BALANTA

Balantele sunt patronate de Venus si vor ca toata lumea sa traiasca in pace”, iar in relatii, sa nu existe divergente. Nici macar de opinii! Din acest motiv, de multe ori evita sa spuna ce gandesc. Balanta este considerata zodia Parteneriatelor, dar nativii se retrag din relatii in care nu se considera tratate corect. Punctul lor slab este nehotararea. Pun totul prea mult ”in balanta”.

SCORPION



Scorpionul este persoana pe care e bine sa o ai drept prieten. Te va ajuta la greu, nu-ti va cere nimic in schimb si nu va simti nevoia sa se laude cu asta. Nativii acestei zodii au un magnetism aparte, care ii face irezistibili, chiar daca, in iubire, pot deveni posesivi, gelosi, suspiciosi. In ceea ce priveste fidelitatea… ea vine atunci cand nativii isi gasesc adevaratul suflet-pereche.

