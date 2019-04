Horoscop PLUTO RETROGRAD 2019 din 25 aprilie: Ce aduce zodiilor acest tranzit al planetei misterioase a mortii si renasterii?

Pluto este in miscare retrograda din 24 aprilie 2019 si isi va pastra aparentul mers inapoi pana in 3 octombrie. Pluto se misca incet. Ii ia 21 de ani sa treaca prin fiecare semn zodiacal, ceea ce inseamna ca va influenta puternic si profund fiecare capitol din viata fiecarei zodii. Cu toate acestea, nu va fi la fel de frustrant ca atunci cand celelalte planete – Mercur, Venus sau Marte – au o fulgeratoare miscare retrograda.

Pluto trece prin Capricorn, un semn cardial de pamant, asociat cu traditionalismul, autoritatea, reputatia, regulile stricte si telurile bine definite. Astepta-te ca acest retrograd sa aduca la lumina adevaruri profunde despre aceste teme si despre modul in care tu rezonezi cu ele.

Iesi la lumina!

Cand Pluto se afla in miscare directa, iti pui intrebari. Cauti raspunsuri, in special cele pe care cei mai multi dintre oameni vor sa le ascunda. Cand Pluto este retrograd, ies la suprafata propriile adevaruri, cele pe care iti este greu sa le accepti. Acea parte negativa a ta, umbra. Acel adevar de care nu esti mandru. Gandurile de care iti este rusine. Acestea sunt lucrurile pe care Pluto le aduce la lumina.

Intelege-te!

Poate crezi ca este mai bine sa eviti sa cunosti aceasta parte intunecata a ta. Toata lumea vrea, pana la urma, energii pozitive. De aceea, de multe ori, eviti sa spui ce ai de spus pentru a nu fi considerat "rau", "negativist". Te prefaci ca totul este bine, ca esti in regula, ca esti bun.

Dar acum este momentul sa te intelegi. Sa iti dai seama ca nu exista lumina fara intuneric si intuneric fara lumina. Ca tu esti TU si cu lumina si cu intuneric. Intelege-ti partile negative. Acceptarea nu e usoara, doar ca trebuie sa o faci cand Pluto este retrograd.

Transformarea prin distrugere si creare

Este momentul pentru introspectie, reflectie, analize spirituale. Daca te intrebai de ce Pluto este denumit planeta transformarii, acum vei intelege. Pluto incepe de unde este intuneric, acolo unde lumina nu ajunge. Ca sa schimbi ceva trebuie sa incepi de la fundatie. Transformarea suna frumos, dar este un proces dureros de distrugere si creare a ceva nou. Drumul este turbulent, dar rezultatele vor fi suprinzatoare.

Pluto retrograd 2019 pentru BERBERC

Pluto retrograd in Capricorn, in casa a zecea a carierei din zodia ta, te face sa iti perfectionezi aspiratiile, sa iti doresti si mai multa putere. Dar, puterea creeaza dependenta. Tu te-ai nascut sa fii lider. Dar verifica daca nu cumva exagerezi. Fii atent sa nu devii prea dominator. Au si ceilalti puterea si stralucirea lor. Nu poti lua tu totul.

Pluto retrograd 2019 pentru TAUR

Pluto retrograd in Capricorn, in casa a noua a aventurii din zodia ta, te face sa iti pui intrebari in legatura cu religia, cu spiritualitatea. Latura ta ezoterica te cheama. Scoate-o la lumina. Petrece mai mult timp in meditatie. Accepta provocarea si dezvoltarea spirituala. Nu sunt excluse calatorii in alte culturi pentru a scapa de prejudecatile legate de ele.

Pluto retrograd 2019 pentru GEMENI

Pluto retrograd in Capricorn, in casa a opta a mortii si a renasterii din zodia ta, te face sa iti pui intrebari in legatura cu sinele. Esti pe atat de puternic pe cat te crezi uneori? Sau pe atat de slab pe cat de crezi alteori? Esti generos sau lacom? Bani sunt puternici sau toxici? Cui dai putere si pe cine vei reduce la tacere din firea ta?

