Horoscop SAPTAMANAL 24-30 AUGUST 2020. Cuvintele sunt magice, cum stai cu dragostea în această săptămână

A venit vremea sa iti fortezi limitele si sa iti valorifici energia. Marte in Berbec face cuadragura cu Saturn in Capricorn si ai o sarcina serioasa. Ai nevoie de strategie si disciplina pentru a-ti atinge obiectivele. Rabdarea este si ea o virtute, mai ales daca te astepti la rezultate rapide.

Toata lucrurile bune vin pentru cei care au puterea sa astepte. Aceasta este o saptamana propice pentru a comunica. Ai de facut vreo vanzare? Vorbeste! Vrei sa cuceresti pe cineva? Vorbeste! Cuvintele sunt magice!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti reevaluezi proritatile, urmare a unor informatii interesante ce vin in calea ta. Poti merge inainte cu multa certitudine, dupa o perioada in care poate te-a dominat lipsa de claritate, in special pe subiecte ce iti definesc rutina zilnica.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana, va exista un fel de punct de cotitura ce se va dezvolta in jurul unor subiecte financiare. Vei avea o schimbare de perspectiva si poate reajustari in plan financiar, insa inca sunt destui factori necunoscuti ce necesita timp pentru a se clarifica. Poate aparea oportunitatea unei neobisnuite restructurari. Trebuie sa tii aproape ca sa afli ce au si altii de spus, ca sa nu exagerezi in nicio privinta.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Te afli intr-un ciclu de doi ani care a inceput undeva intre mijlocul lui martie si mijlocul lui mai, iar in acest ciclu se pregatesc miscari de amploare, care vor incinge actiunile pana spre mijlocul lui septembrie. Scopurile si telurile tale se vor rafina si clarifica si acum te simti mult mai increzator cu privire la a obtine ceea ce doresti. Iti va parea ca informatia de care ai nevoie va aparea in mod magic pe calea ta. Concentreaza-te acum mai mult pe tine insuti.

Horoscop DRAGOSTE saptamanal 24-30 AUGUST 2020. Pe cine vrei? Lasa-ti imaginatia sa te ghideze!

Horoscop dragoste saptamanal pentru 24-30 AUGUST 2020. Saptamana este influentata de opozitia Venus-Jupiter. Dorinta de dragoste si placer este din ce in ce mai mare, iar Marte si Saturn nu te lasa sa lenevesti. Lasa-ti imaginatia sa te ghideze si arata-ti stralucirea.

Joi 27 august este cea mai romantica zi a saptamanii. Venus face trigon cu Neptun, creand valuri de magie si dragoste. Marte se armonizeaza cu Nodurile Lunare, iar libidoul este in crestere. Ce vrei sau, mai bine zis, pe cine vrei?

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

O saptamana calma, dar nu scutita de momente de tensiune si iritare. Te simti vinovat de anumite lipsuri in relatie, dar tot tu ripostezi. Nesiguranta nu iti da pace. Daca esti singur, bucura-te de fiecare moment din viata ta!

Horoscopul dragostei Taur

O saptamana in care vei fi romantic, senzual, indraznet. Sentimentele fata de partenerul de cuplu devin intense. Daca esti singur, cauta momentul prielnic si actioneaza! Nu pierde timpul cu timiditati!

Horoscop dragoste Gemeni

Joaca-ti cartile cinstit. Nu incerca sa trisezi. Nici pe altii, nici pe tine insuti. Ai incredere in tine si vei ajunge acolo unde iti doresti. Daca esti singur, te preocupi mai mult de bani decat de dragoste.

