Horoscop SAPTAMANAL 3-9 AUGUST 2020. Sub mirajul electricei Luni pline in Varsator

Vestea buna?

Saptamana continua in aceeasi nota, iar miercuri 5 august, Mercur, planeta comunicarii si ratiunii, intra in Leu. La doua zile distanta, vineri 7 august, Venus, planeta iubirii si a frumusetii, intra in Rac. In sfarsit o veste buna, relaxanta. Nu doar ca iti doresti sa lasi trecutul in urma, dar simti nevoia de multa iubire. Venus traverseaza punctele de eclipsa si striga dupa sufletul pereche. Auzi chemarea destinului?

Saptamana se incheie in armonie cu sufletul. Mercur face trigon cu Chiron vindecatorul duminica, 9 august. Sinceritatea vindeca si elibereaza. Spune adevarul!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai energia si determinarea de care ai nevoie, precum si optimismul necesar pentru a deschide noi usi. Urmareste-ti interesele si pastreaza-ti mintea deschisa pentru a aborda si alte variante decat cele pe care le stii deja. Te asteapta cateva surprize uimitoare.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Asigura-te ca iti mentii calmul. Ai nevoia de rabdare si de perseverenta. Sunt multi oameni care te pun la incercare. Nu intra in conflict direct cu nimeni. Nu spune nimanui ce planuri ai, mai ales persoanelor pe care nu le cunosti prea bine. S-ar putea sa iti puna piedici si sa te faca sa te razgandesti.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Pot aparea dificultati si pretentii ridicate in viata profesioanala. Daca esti suficient de deschis, poti primi si ajutorul necesar de la colegi sau prieteni. Trebuie doar sa fii rabdator si sa-ti planifici cu atentie programul, pentru a putea face fata tuturor solicitarilor. In plan personal, pot aparea la lumina cateva secrete care sa-ti tulbure viata. Actioneaza cu prudenta!

