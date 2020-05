Horoscop SAPTAMANAL 4-10 mai 2020. Schimbare de destin? Sub SuperLuna plina, Nodurile Lunare se muta pe axa Gemeni-Sagetator!

SuperLuna plina in Scorpion de joi 7 mai scoate la lumina secrete adanci si acesta se anunta un moment fierbinte si intens!

Adevaruri si minciuni, bani, conspiratii si taine profunde vor fi puse sub lumina acestei Luni pline. In afara de adevarul gol golut, nimic nu va sta in picioare, deci pregateste-te sa dai la o parte strat dupa strat ca sa ajungi la esenta de care ai nevoie.

Este un moment transformator si cel in care Soarele si Mercur lucreaza impreuna si se armonizeaza cu Neptun cel visator. Ni se arata exact cum arata deciziile din ultimele luni, inca de cand Mercur a intrat in zona de umbra retrograda la inceput de februarie. Adevarul doare dar nu e vreme de a-l nega. E timpul sa infruntam faptele dar si sa ne comitem pentru schimbarile necesare, oricat de dificile par sa fie. Mercur e in trigon cu Neptun in aceeasi zi si aduc un mesaj romantic de putere si inspiratie pe care il poti resimti si tu in jurul zilei de joi.

Si Venus, planeta relatiilor si iubirii, are un rol cheie in astrologia saptamanii intrucat e in Gemeni si va fi in cuadratura cu visatorul Neptun in Pesti, asa cum va mai fi si in iunie si in iulie. Deci atat financiar cat si romantic, drumul se anunta a fi cu ceva asperitati pe el. Dorintele sunt puternice. Speram la mai bine si ne temem de ce e mai rau. Nu prea putem vedea prea clar in ceea ce priveste dragostea si finantele acum. Nu e timpul potrivit pentru decizii financiare sau romantice. Abtine-te daca poti, fii pregatit pentru sacrificii, rezista, lucrurile se vor clarifica peste cateva luni.

Si acum revenirea despre vestea cea mare

Punctele de eclipsa, Nodurile Lunare ce semnifica soarta si destinul in astrologie (de unde venim si incotro ne indreptam) se muta in Gemeni si Sagetator pe 5 mai. Vor fi aici pana in ianuarie 2022 ! Asadar sa fim atenti cu ce ne vor fi preocupate mintile in urmatoarele 18 luni. Vezi ce se intampla marti 5 mai pentru ca poate fi un indicator cu privire la ce tip de schimbare va fi pentru tine personal in urmatorul an si jumatate.

Mercur are vesti bune pentru noi in weekend, fiind in trigon cu Pluto si Jupiter. Putem sa capitalizam unele din cele mai curajoase si penetrante idei. Cu Soarele in sextil cu Neptun tot in weekend, ne indreptam spre unele din cele mai romantice finaluri de saptamana din luna mai !

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta esti focusat pe castiguri si pe cash si cum sa faci sa curga veniturile dintr-o sursa sau poate sa ai un nou job ? Poate fi o directie de succes ; continua sa muncesti la asta. Din anul 2010 tu ai fost focusat mult pe cariera si pe realizari exterioare. Deasemenea, intre 2010 si 2012 nu a fost o perioada usoara in parteneriate si relatii, ca si in 2014. Oportunitatile pe educatie superioara, pe media, publicare, medicina si juridic au fost solide intre 2015 si 2018. Dupa aceea ai avut sansa ta sa stralucesti personal ! Si da, aceasta minunata fereastra de realizari inca functioneaza pentru tine. Identifica ce merge. Da drumul la ce nu merge. Lucreaza cu ceea ce ai.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Continua sa fie un timp puternic pentru tine ca Soarele si Mercur sunt in zodia ta. In aceasta saptamana poate doresti sa iti imbunatatesti lookul dar si educatia si cunoasterea despre lume. Va fi intelept si e un bun moment si ai parcurs un drum semnificativ pe acest domeniu inca din 2012-2013. Intre 2015 si 2018, lucrurile au fost provocatoare si a trebuit sa te obisnuiesti cu mai putin. Dar 2018 a schimbat regulile jocului. De atunci te-ai tot pregatit pentru marele moment care va veni in 2021. Ca atare, invata o limba straina noua, obtine educatie suplimentara, abilitati noi, cu alte cuvinte pregateste-ti momentele de glorie ce vor veni (Cum te vei imbraca pentru succes ? Antreneaza-te de acum).

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Cu Venus in zodia ta, tu esti incantator si diplomat. Iti place sa flirtezi si sa socializezi online. Totusi, Soarele si Mercur sunt in Taur deci se ascund in harta ta, ceea ce inseamna ca esti incantat deocamdata sa mentii lucrurile intr-o zona de discretie. In preajma anilor 2008-2011 ai muncit din greu ca sa iti creezi o baza casnica. Apoi intre 2012-2015 ti-ai implicat toate resursele si energia la munca. In ultimii ani, multi dintre voi ati primit mai putin din surse exterioare si asta v-a facut sa fiti mai solizi pe propriile picioare si resurse. Rezultatul este ca inveti si acum sa fii independent si sa ai grija de tine. Din fericire, in acest an, lucrurile bune si favorurile incep sa vina spre tine. Acest lucru va continua, deci tine-ti buzunarele deschise.

