Horoscop special: Marele Benefic JUPITER in Capricorn pana pe 20 decembrie 2020, dupa 12 ani! Cine urca pe CELE MAI INALTE

Prima sa oprire este in zodia vecina Capricorn unde va fi intre 2 decembrie 2019 si 20 decembrie 2020 si unde nu a mai fost din 2008. Jupiter va parasi Capricornul in decembrie 2020 pentru a intra in Varsator si nu va reveni aici pana in 2031.

Jupiter nu este din cale afara de incantat sa petreaca timp in Capricorn pentru ca aici este cam restrictionat si nu isi poate exprima toate calitatile expansive si felul sau abundent si nelimitat de a fi. Dar Jupiter stie ca este parte din calatoria sa si parte din cum noi putem invata, creste si impartasi intelepciunea cu intregul Univers.



Coordonatorul Capricornului este Saturn care este si supraveghetorul Universului, setand reguli si impunand limite.

Capricornul este un semn foarte ierarhic, divizand totul in clase si ranguri, ordine si structuri. Jupiter este opusul, deci cele doua energii sunt destul de mult in antiteza, dar asta nu inseamna ca Jupiter in Capricorn nu este un tranzit absolut magnific.

Jupiter este planeta expansiunii, abundentei si intelepciunii. Cat timp a fost in Sagetator, noi am fost chemati sa ne deschidem mintile, inimile si sa gandim maret. Am fost incurajati sa incetam sa ne mai punem etichete noua si altora si a cream mai mult spatiu pentru a ne sarbatori diferentele si onora diferentele dintre noi.

Acum, cu mintile si inimile deschise, plini de idei marete pentru viitor, suntem gata ca Jupiter sa ne poarte prin Capricorn unde ne va arata cum trebuie sa actionam ca sa ajungem pe culmile marete visate in Sagetator.

De acum, nu mai este suficient sa gandim mare si sa visam nelimitat, ci trebuie sa si actionam maret! Trebuie sa ne luam toate acele idei deosebite si chiar sa le punem in actiune. Trebuie sa ne luam toata intelepciunea dobandita si chiar sa o aplicam in vietile noastre – despre asta este Jupiter in Capricorn. El ne sustine sa fim concreti cu planurile noastre si sa incepem sa construim, bucata cu bucata, schimbarile pe care dorim sa le vedem in lume si in propriile noastre vieti.

Jupiter continua sa isi faca treaba excelenta de expansiune si noroc pentru noi dar doar dupa ce capatam experienta si disciplina necesara.

Aceasta este sansa noastra sa cream acel ceva tangibil si material asa cum ne dorim!

Jupiter in Capricorn este si despre a ne asuma responsabilitatile. Daca dorim sa cream o lume mai buna pentru noi, sa pasim inainte si sa punem mana sa si facem ce dorim. Sa incetam sa ne mai cedam puterea si, in schimb, sa ne gandim cum putem sa ne revendicam si asumam propria putere pentru a ne crea viata dorita.

La scara globala, Jupiter doreste in general sa ne vada creand mai multa egalitate, in special cand vine vorba de bogatie financiara si economie. Jupiter in Capricorn poate sa provoace industriile, guvernele si afacerile care au abuzat de puterea lor ca sa ajunga in varf altfel decat prin munca sustinuta cum o face Capricornul. Luptele de putere pot fi o tema sub acest tranzit si putem vedea reordonari sau restructurari ale puterii la o amploare mare.

Jupiter in Capricorn 2019 este si despre a fi etic, iar daca succesul a fost obtinut prin alte moduri incorecte, pot aparea acolo probleme pentru a fi asumata responsabilitatea, in timp ce acele afaceri si persoane care au jucat cinstit si au fost etici vor vedea o crestere de abundenta si vor fi recompensati!

Pe plan personal, ne vom ocupa de aspecte ce tin de etica ca sa vedem de ce facem ceea ce facem. Vom fi solicitati sa ne asumam mai mare responsabilitate pentru vietile noastre si sa ne gandm ce impact au actiunile noastre nu doar asupra noastra ci si asupra altora.

Vom simti aceasta nevoie de a crea scopuri si obiective si sa muncim la proiecte care nu sunt numai despre noi ci si despre altii, ca sa contribuim pentru un viitor mai bun.

Ne vom intreba unde ne cedam puterea sau unde suntem prea dominatori si controlanti asupra altora si situatiilor.

Ca sa ne dam seama mai bine ce fel de energie are Jupiter in Capricorn, sa ne reamintim cum ne erau vietile in 2008, ultima data cand a avut loc acest tranzit. Iti amintesti anumite teme importante sau evenimente de viata ce ti s-au intamplat atunci?

Se mai intampla altceva interesant cat timp Jupiter tranziteaza Capricornul tot anul 2020: Pluto si Saturn sunt si ei in Capricorn, ceea ce inseamna multe planete de calibru mare intr-o singura sectiune a zodiacului!

Energia lui Jupiter va fi influentata masiv de aceste doua planete iar Jupiter va ajuta la imblanzirea energiei loc. Cele trei energii combinate vor intensifica efectele acestui tranzit si va da un sentiment karmic in fata oricaror noi inceputuri sau noi cunostinte. Ca sa iti implinesti ce iti propui in timp ce aceste trei planete foarte importante sunt in Capricorn, trebuie sa adopti calitatile acestuia : sa fii metodic, sa fii perseverent si disciplinat. Fiind asa, vei reusi orice, oricat de mare sau departe ar fi!

Saturn se afla inca de la finele anului 2017 in zodia Capricorn – pe care o si conduce! Deci este acasa la el, avand o forta de nezdruncinat – si va fi acolo pana in decembrie 2020. Practic, Saturn nu a mai fost in Capricorn de acum aproape 30 ani (intre anii 1988-1991)! Pentru unii dintre noi cu varste de sub 30 ani, Saturn e prima data in viata lor in Capricorn, cu lectii severe pentru prima data. Pentru altii, este a doua oara. Aminteste-ti cum si ce ai invatat si construit in acei ani ca sa simti cum este aceasta energie.

Concluzionand, Jupiter in Capricorn in 2020 ofera o energie protectoare care ne va ajuta sa armonizam acest val nou de energie transformatoare pe care aceasta noua decada il va aduce.

Suntem chemati de Univers sa ne ridicam nivelul, sa ne crestem constiinta si sa ne aliniem cu viziunea noii lumi, iar tocmai la acest lucru ne va ajuta Jupiter in Capricorn.

Ce aduce fiecare zodii tranzitul Jupiter in Capricorn 2019?

Jupiter in Capricorn 2019 – BERBEC

Draga Berbec, Jupiter se va afla in a casa a 10-a a muncii si statutului social din zodia ta. Saturn si Pluto in aceeasi casa ti-au adus in fata chestiuni legate de cariera si probabil ai avut de-a face cu multe provocari. Dar Jupiter te va recompensa pentru munca grea depusa pana acum. S-ar putea sa ai o usoara obsesie legata de bani, dar nu privi intreaga ta evolutie doar prin prisma finantelor. Recunoasterea meritelor tale, promovarea in anumite functii, dezvoltarea unor abilitati, intalnirea cu oameni influenti din domeniul tau de activitate sunt tot atatea motive sa te bucuri de atingerea norocoasa a lui Jupiter.

Jupiter in Capricorn 2019 – TAUR

Draga Taur, Jupiter in Capricorn va calatori prin a noua casa, a spiritualitatii, a calatoriilor si a parteneriatelor, din zodia ta. S-ar putea sa hotarasti sa iti imbunatatesti calitatile in vederea obtinerii unui post mai bun. Sau poate calatoresti in strainatate la studii. Cu prilejul acestor cursuri/calatorii poti cunoaste oameni cu o viziune complet diferita de a ta care iti vor demonstra ca poti face si altfel lucrurile. Dezvoltarea personala va fi focusul anului 2020 si o poti obtine prin atat de multe mijloace. Fii deschis, citeste inclusiv carti de filosofie si psihologie, chiar daca crezi ca nu ti se potrivesc. La finalul 2020 vei fi mandru de actiunile tale.

