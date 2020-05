Horoscop special: Pluto retrograd pana in octombrie 2020. Ce surprize aduce planeta transformarii, mortii, regenerarii?

Poate sa nu ne placa, dar cand Pluto este retrograd noi primim o puternica reamintire ca nu putem si nici nu ar trebui sa mai evitam partile neplacute din noi in continuare. Pluto este planeta ce combina puterea cu dorinta si cand e retrograd devenim sinceri cu noi insine despre motivul care ne motiveaza sa ne dorim cu ardoare aspecte precum faima, bogatia, influenta, dominarea, etc.

Din fericire, Pluto va fi retrograd cinci luni, dandu-ne timp sa facem multa cercetare la nivel de suflet ca sa gestionam acele aspecte ce au iesit la lumina cat timp Pluto a fost direct si care s-a suprapus cu criza mondiala a izolarii. Este timpul sa lucram la imbunatatiri de sine scapand de vechi carlige ce ne trag in modele din trecut de gandire si actiune, in vechi obiceiuri pe care le intretinem nici noi nu stim de ce.

Pluto retrograd ne ofera contextul sa le transformam in ceva mult mai pozitiv. Nu degeaba este planeta mortii si regenerarii.

Pluto intensifica si amplifica orice aspect care ii intra in vizor cu o forta vulcanica careia nu ii putem rezista si in fata careia doar capitularea poate functiona. Putem experimenta rasturnari tulburatoare cand opunem rezistenta schimbarilor catarsice ale lui Pluto dar dupa ce ne abandonam procesului sau de distrugere a ce nu mai functioneaza pentru noi si apoi de purificare, vom evolua intr-o fiinta cu o vitalitate mult mai potenta.

Intrucat deseori ne descoperim complexitati psihologice si aspecte de umbra din trecut ce ies la suprafata cand actioneaza Pluto, perioada lui Pluto retrograd ne va impinge transformarea mai mult in interiorul fiintei (in loc de transformarea vietii in exterior ce se intampla cu Pluto direct) pentru a privi si infrunta acel material inconstient care ne conduce spectacolul vietii si pe care il vedem prin ce se intampla in afara noastra. Conform teoriei vindecarii hawaiene Ho'oponopono, mintea constienta are acces la 15 biti de informatie pe secunda in timp ce mintea subconstienta ruleaza peste 11 milioane de biti de informatie pe secunda. Nu este, asadar, de mirare ca Pluto ne scufunda in acesti 11 milioane de biti pentru a vedea ce este acolo, ce am inregistrat din copilarie sau ce am mostenit si de care nu mai avem nevoie pentru ca ne creaza aspecte disfunctionale de viata.

Pluto retrograd nu va fi mai ravasitor decat este Pluto direct, ba chiar pe alocuri este mai bland.

Este a doua oara cand Pluto este retrograd in Capricorn. Dupa tot ce se intampla in ultimele luni pe plan mondial – iar Pluto a avut un cuvant masiv de spus prin conjunctiile in care a fost implicat – sub Pluto retrograd vom trai un alt tip de fenomen, acela de a ne realinia si reorienta, mai mult interne, cu toate aceste schimbari masive ce au avut loc la exterior in lume si in viata fiecaruia dintre noi. Va fi foarte important sa raspundem la luptele de putere cu altii intr-un mod care sa ne imputerniceasca in loc sa infundam conflictele in noi unde sa clocoteasca si sa genereze noi probleme.

Semnificatia speciala a lui Pluto retrograd 2020

Pluto retrograd in 2020 promite sa fie puternic din pricina conjunctiei sale recente cu Jupiter dar si a inceputului noului ciclu al lui Saturn prin Varsator. Pluto va fi retrograd in apropierea lui Jupiter si va forma de aici a doua sa conjunctie pe acest an cu Jupiter, pe 30 iulie. Prima data cei doi s-au intalnit pe acest an in 5 aprilie si aceasta conjunctie nu a mai fost din 1771. Si sunt 3 asemenea conjunctii in acest an intre Pluto si Jupiter! Citeste aici ce inseamna pentru noi aceasta intalnire

Astfel, prima jumatate a lui Pluto retrograd va fi dominat de influenta lui Jupiter care va sadi viziuni pentru o noua crestere in timp ce ni se va cere sa avem grija sa refacem orice s-a deteriorat sub impactul conjunctiei Saturn-Pluto de la inceputul acestui an. Consolidarea resurselor si restrangerile (inclusiv financiare) vor fi si ele necesare in timp ce cautam expansiunea pentru viitor.

Cea mai haotica perioada a lui Pluto retrograd va fi intre august si 4 octombrie, pentru ca Marte cel razboinic va fi in cuadratura cu Pluto de doua ori gratie retrogradului sau din septembrie.

Marte retrograd in Berbec ne va cere sa punem schimbari semnificative in miscare cand isi va combina energia cu Pluto, Jupiter si Saturn. Este imperativ sa folosim acest timp de Pluto retrograd ca sa acceptam si sa imbratisam noi solutii creative in loc sa insistam ca lucrurile sa ramana la fel sau asa cum erau inainte. Iesim din zonele de confort pentru ca viata evolueaza, deci ne adaptam. Nu este comod procesul pe care il supervizeaza Pluto insa se pare ca este necesar. Reamintim si pe aceasta cale ce spunea Darwin : supravietuieste specia cea mai adaptabila, nu cea mai puternica.

Efectele lui Pluto retrograd 2020 asupra zodiilor

Cel mai intens Pluto retrograd va fi pentru zodia Capricorn, dar si pentru Rac, Berbec si Balanta. Cel mai benefic va fi pentru Fecioara si Taur datorita aspectelor astrale formate in aceasta perioada de retrograd care promoveaza pentru aceste zodii o crestere plina de imputernicire.

Pluto retrograd 2020 pentru Berbec

Pluto retrograd va inspira schimbari adanci si semnificative in imaginea ta publica si in directia carierei. Permite oricaror dificultati, intarzieri si provocari sa te ajute sa discerni care iti este scopul esential pentru care faci ceea ce faci, vrei ceea ce vrei si ce este cel mai important sa obtii prin ambitia ta. Ca parte din procesul de a-ti reformula obiective mai mari, va fi nevoie sa te scuturi de vechi credinte care ti-au limitat cresterea si de care, poate, nici nu erai constient. Dupa ce Marte va intra in retrograd in septembrie, va fi nevoie sa iti asumi riscuri ca sa te eliberezi de aspecte stagnante din viata ta.

Pluto retrograd pentru Taur

Pluto retrograd te va solicita sa te rupi de vechi credinte si moduri de a vedea lumea de care te-ai agatat cu dintii pentru securitatea ta dar care ti-au restrictionat puterea de sine. Pe durata acestei perioade, calatoria in tari straine, contacte cu culturile straine sau cercetarile intelectuale te vor conduce la decizia sa imbratisezi noi perspective care vor cataliza o metamorfoza a filozofiei tale personale. Din august si pana in octombrie, asteapta-te sa privesti in fata feluri in care te-ai sabotat, prin influente inconstiente ce ti-au limitat potentialul.

