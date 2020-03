Horoscop special: Soarele in Berbec din 20 martie 2020! Punct si de la capat. Ce aduce noua energie de inceput de an astrologic?

Primavara este perioada cand totul explodeaza de prospetime si ne readuce viata intensa si promisiunea unui nou inceput mai bun. Orice mistere au avut loc in lunile reci de iarna, acum se incheie sau se dau la o parte in fata noii vieti a primaverii. E ceva ce vrei sa faci ? Actioneaza acum. Berbecul este semn cardinal de foc.

Sa profitam de energia si vitalitatea adusa de el in orice activitate sau relatii avem!

Berbecul este condus de Marte, planeta energiei, actiunii si impulsului. De aceea, Berbecului nu ii e specific sa stea si sa se gandeasca ci sa actioneze, cam navalnic si impulsiv, prea putin atent la detalii si conveniente. Este initiatorul primar care spune : Sunt aici ! Exist ! Am dorinte ! Vreau asta ! Vreau sa ies si sa obtin asta ! De aceea Berbecul conduce initiativa, curajul si dorinta. Simbolic, dintotdeauna Berbecul a fost asociat cu determinarea, initiativa si spiritul de lider, iar istoric Berbecul a fost asociat cu Soarele zeu.

Nu amana nici tu nimic, mergi dupa ce vrei.

Actioneaza impulsiv daca e cazulm, dar nu fii brutal. Fii atent si la pericole ce apar din aceasta impulsivitate.

In fiecare an, atunci cand Berbecul sosete dupa sezonul de iarna, el introduce un nou sezon de crestere. Pamantul a fost umezit de apa din sezonul Pestilor, suficient cat sa hraneasca viata si acum focul Berbecului ofera energia solara necesara incalzirii sale.

In acelasi fel in care Soarele ofera energia necesara pentru a initia o noua crestere, la fel sezonul Berbecului ofera oamenilor pasiunea si energia creativa necesara plantarii semintelor proiectelor pe termen lung si schimbarilor la scara mare. Primavara a fost mereu asociata cu revolutia si schimbarea.

Cand ne aflam in zodia Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume.

Aceasta energie impulsiva ii face pe oameni sa inceapa multe proiecte noi care nu isi vor vedea finalizarea; sa experimenteze mai multe iubiri noi ca sa vada cu cine se potrivesc cu adevarat ; sau chiar sa plece neasteptat din oras. Tot ea ii face pe oameni sa ceara iertare mai degraba decat sa ceara permisiune, intrucat energia Berbecului este mai concentrata pe ce poate produce decat de unde vine.

Pentru unii oameni, a trai in zodia Berbecului este o provocare.

Proiectele pe care le initiezi, relatiile pe care le incepi vor ramane intr-o forma sau alta. Acestia sunt copiii tai. Verifica ce resurse ai pentru creatia ta pentru ca orice copil si orice creatie are nevoie de nutrienti ca sa creasca.

Stii ce se intampla cu orice creatie atunci cand nu este hranita adecvat. Devine malnutrita, diforma si ofilita. In acelasi timp, dar iti faci prea multe griji pentru creatia ta, ea devine razgaiata si stricata, udata in exces sau alintata fara sens.

Ai incredere ca intentiile pe care le setezi acum sunt cele corecte pentru tine si apoi urmareste cum prind radacini semintele tale. Tu ai facut munca de start, acum trebuie sa lasi Universul sa isi faca treaba lui.

Lucruri bune de facut cu Soarele in Berbec

Incepe ceva nou / fa curatenie de primavara intr-o zona din viata ta / indrazneste sa faci tu primul pas / ia initiativa / manifesta curaj / intra intr-o competitie

Soarele in Berbec – BERBEC

Ziua ta de nastere se apropie si este timpul sa mergi tot inainte cu planurile tale. Lumina reflectoarelor e pe tine ferm si te simti improspatat si revitalizat. Energizeaza-ti scopurile si pune-le in miscare pentru un intreg an. Ai mana libera si determinare, foloseste-o.

Da o mana de ajutor si celor mai napastuiti din preajma ta pentru ca vei avea energie in exces gratie Soarelui la tine acasa si felului tau de a fi. Bun venit in perioada ta preferata din an. Totul pare din nou posibil. Una peste alta, este un timp superb pentru tine.

Soarele in Berbec – TAUR

Pentru tine, primavara nu pare prea instalata pana la ziua ta de nastere peste o luna si ceva, cand in sfarsit te poti relaxa si tu si sa mirosi florile precum taurasul Ferdinand. Pentru tine aceasta perioada este ca o pregatire mistica, un fel de analizare si scuturare de vechi atitudini si idei, ca sa reincepi proaspat. Deci mergi inainte, fa-ti treburile in ritmul tau, fa curatenie in viata si pregateste-te pentru noul tau inceput.

Daca vrei mai mare libertate, trebuie sa dai drumul la vechi, asta e cheia. Madonna canta versul „viata este un mister" ('life is a mystery') ca rand de deschidere al melodiei Like a prayer, si asta este exact tema pentru viata ta acum. Esti tras si atras in inexplicabil si in partile de umbra ale oamenilor si de spiritualitate. Tu esti acum cel ce fixeaza, repara, ajuta, vindeca, sare primul cu o mana de ajutor si cu voluntariat, deci personajul bun.

