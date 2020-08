Horoscop special: Soarele in Fecioara 2020. La ce devin perfecte zodiile si cum le ajuta sezonul Fecioarei?

O data cu instalarea acestui nou sezon solar, s-ar putea simti ca si cum dam volumul mai incet, mult mai incet si exact asta se si intampla. Fecioara 2020 este un sezon mai pe mute, nu e stralucitor si ostentativ, dar e o perioada in care viata ne devine mult mai putin imbacsita si o vreme in care ne cream noi radacini si rutine mai bune, avem grija de corpurile noastre si de intreaga sanatate emotionala, mentala, fizica si spirituala.

Fecioara ne invata an dupa an cand vine randul sau de a fi "la putere" ca a avea grija de propria stare de bine este parte de baza din ecuatia vietii fiecaruia.

Fara un program ordonat si productiv zilnic, responsabil si practic, nu poti avea starea mentala pentru a-ti crea stabilitatea si prosperitatea pe care o doresti. Viata externa este o reflectare a celei interne si vice versa. Una nu poate exista fara cealalta, deci cheia pentru fericirea ta este asumarea raspunderii de a te iubi si ingriji – spune Fecioara. Acest mesaj ne este dat si de alte zodii, insa felul Fecioarei de a avea grija de sine – IN TIMP CE este de folos oricui are nevoie de ea si mai si munceste aproape fara incetare – este deosebit si unic. Pentru toti cei care cunosc persoane nascute in aceasta zodie este deja cunoscut modelul lor de a iubi si a se iubi – practic, eficient, modest, organizat, pragmatic, mental, impecabil si simplu dar divin.

In afara de mintea sa practica si felul sau de a fi de mare baza si incredere, Fecioara adora sa fie de folos si in serviciul altora. Asadar, sezonul Fecioarei 2020 este despre a fi acolo, prezent in viata celor pe care ii iubesti cu gesturi practice si sincere, dar cel mai important despre a fi acolo pentru tine insuti. Fa din tine prioritatea ta numarul unu – iata mesajul principal al acestui sezon astral de o luna de zile.

Cuvintele cheie pentru noi in sezonul Soarelui in Fecioara 2020 sunt: organizare, rutina, sanatate, servire, ajutorare, detalii, perfectionism, simplitate, bunatate, critica.

Fecioara este un semn de pamant – stabila, motivata fizic, cu picioarele pe pamant si dornica sa creeze siguranta in viata. Acest element este aproape in totalitate despre munca iar Fecioara este una din cele mai muncitoare zodii existente. Daca te lasi condus natural de aceasta energie, vei munci mai mult, cu mai mult drag si spor apoi vei primi recompense si aprecieri mai multe pentru munca ta – exact cum procedeaza o Fecioara. Ea nu vrea laude si fanfare – este o zodie umila si smerita ce vrea sa fie cat mai de folos posibil.

Daca Fecioara are tendinta sa judece sau critice ori sa cicaleasca, ea de fapt doreste in inima sa ca totul sa fie foarte bine pentru oamenii pe care ii iubeste. Este important atat pentru cei nascuti in Fecioara dar si pentru toti ceilalti care vor fi acum sub aceste caracteristici sa isi tina sub control aceasta tendinta in urmatoarea luna pentru ca vom fi tentati sa gasim greseli chiar si celor mai perfecte situatii.

Fecioara este si un semn mutabil, deci are parte de darul flexibilitatii si adaptabilitatii.

Asta inseamna ca, in timp ce punem fundatii solide si bine motivate pentru stabilitate, suntem in stare sa ne schimbam o data cu circumstantele fara sa ramanem blocati intr-un anumit mod de a vedea lucrurile !

Planeta coordonatoare a Fecioarei este mentalul Mercur, planeta comunicarii si a gandirii. Mercur face ca energia Fecioarei sa fie deschisa la multe idei, sa fie vorbareata, sa analizeze si sa gandeasca, uneori prea mult! Astfel, sezonul acesta este si despre multa comunicare, despre sfaturi date si primite dar si despre schimb de idei.

Sa fim atenti sa nu cadem in patima Fecioarei de a analiza si gandi mult prea mult, sa nu fim prinsi in capcana si hatisul detaliilor sau sa nu ajungem sa tot cautam probleme de rezolvat in mod constant. Daca se intampla asa ceva, sa facem un pas in spate in aceasta perioada ca sa capatam o privire mai detasata. Si mai ales sa nu ne criticam pe sine !

Experienta cu viata in zodia Fecioarei ne arata ca Fecioara poate ca nu ne da intotdeauna ce ne dorim cat ce avem nevoie.

Daca ai lucrat la viteza maxima toata vara pe oricare domeniu al vietii tale, Fecioara iti poate domoli putin ritmul. Pe de alta parte, daca ai pus deoparte ceea ce este cel mai important pentru tine, Fecioara te poate pune la treaba in acea directie.

Lucruri bune de facut cand Soarele este in zodia Fecioarei:

Mergi la curs in domeniul ce te intereseaza cel mai mult ca sa obtii un certificat sau calificare. Instruieste-te sa devii un expert in domeniul tau.

Foloseste-ti cel ami eficient timpul – nu intr-un mod rigid. Ci imparte-ti timpul de as natura incat sa nu simti ca alergi de la o sarcina la alta ci ca ai suficient timp pentru fiecare ca sa le faci meticulos si atent la detalii. Dedica-ti timp si ca sa iti recunosti realizarile.

Organizeaza-ti cartile, informatiile, datele, contactele.

Invata tehnici de vindecare cum ar fi reiki, theta healing, homeopatie, acupunctura, samanism, vindecare cu energie.

Fii voluntar intr-o cauza caritabila.

Fii parte dintr-o organizatie pentru care simti pasiune.

Gandeste-te la domeniile de viata pe care vrei sa le imbunatatesti.

Fa curatenie, recicleaza, sorteaza, elimina.

Fa-ti o promisiune sa faci in fiecare zi macar o actiune in directia unui scop important pentru tine.

Este un timp potrivit sa te opresti din fumat, baut, consum excesiv de zahar sau grasimi sau din a face orice care dauneaza corpului fizic.

Da dovada de mai mult discernamant cu privire la oamenii cu care petreci timpul si alege sa ai in preajma oameni pozitivi si cu energii care te ridica si te inspira.

Pune-ti in ordine conturile bancare, finantele si hartiile.

Incepe un nou curs pentru a studia ceva. Participa la un workshop, training, seminar.

Acestea fiind spuse, iata cum influenteaza sezonul Soarelui in Fecioara 2020 fiecare zodie:

Berbec: Fa ce iubesti si iubeste ce faci

Soarele in Fecioara pe 2020 are loc in casa ta 6 ce raspunde de mediul de la munca, de sanatate si de sarcinile de zi cu zi, deci e vremea sa fii cat mai organizat pe aceste domenii si sa te astepti sa ai parte de impliniri pe masura. Daca ai dificultati sa te concentrezi sub aceasta energie care pune mare accent pe focus, reorganizeaza-ti viata profesionala pentru ca sa gasesti formula potrivita tie. Fii consecvent cu dieta si cu miscarea fizica zilnica pentru a castiga energie in loc de a o pierde.

Taur: Sarbatoreste-ti realizarile

Soarele in Fecioara pe 2020 are loc in casa ta 5 si primesti oportunitatea de a incepe o noua afacere sau de a imbunatati ceea ce ai deja. Poti si sa intri intr-o noua poveste de iubire. Creativitatea iti este la cote inalte, deci exploreaza moduri noi in care sa o exprimi mai eficient. E un bun moment sa te inscrii la un sport nou. Acest sezon te invata ca nu conteaza daca nu ti-ai indeplinit inca obiectivul pentru ca esti mult mai aproape de el decat cand abia ai inceput si ai, deci, un motiv solid sa fii mandru de tin atat timp cat muncesti.

Gemeni: Priveste in interiorul tau

Soarele in Fecioara pe 2020 are loc in casa ta 4 ce raspunde de camin si familie. Foloseste aceasta luna sa rezolvi orice aspecte de familie si sa ai discutii deschise daca este necesar. Daca vrei sa incepi o afacere muncind de acasa ai toate sansele de reusita in acest sezon. Daca simti nevoia sa iti mai iei din cand in cand o zi libera ca sa stai acasa, iti vei incarca bateriile eficient. Nu e nimic rau sa stai sa te autoanalizezi ca sa gasesti solutii mai bune pentru orice situatie. Dar daca exagerezi cu constiinciozitatea si cu critica de sine nu vei ajune nicaieri. Starea acestui tranzit inseamna pentru tine mai multa introspectie.

