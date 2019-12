Horoscop special: Solstiţiul de iarnă şi SOARELE intră în CAPRICORN. SPERANŢĂ şi LUMINĂ pentru zodii în lungile nopţi întunecate!

Cand noaptea este cea mai lunga, in multe parti din lume totul este alb (cu putin noroc), aerul devine mai rece, natura trece printr-un proces de moarte aparenta asteptand transformarea sa misterioasa cand revine la viata peste cateva luni sub caldura Soarelui de primavara. Nu este o intamplare sau un accident faptul ca nasterea divina a mantuitorului a avut loc in una din cele mai lungi nopti ale anului pentru ca este un moment de o creativitate imensa pe plan fizic!

Care este semnificatia spirituala a solstitiului de iarna?

Daca solstitiul de iarna are loc de ziua ta sau in apropierea aniversarii tale, vei avea darul de a fi priceput in afaceri si vei ajunge departe in viata. Intrucat atunci s-a nascut Iisus Hristos sau zeul egiptean Horus, exista semnificatie speciala pentru cei nascuti acum, anume ca sunt oameni alesi si antemergatori ai vremurilor lor. Acesta este un moment profund de reinnoire si iluminare pentru toti.

Dupa momentul solstitiului de iarna, cu totii intram in starea mentala si emotionala de a ne gandi la anul ce se incheie si a ne face rezolutii pentru noul an ce vine. Daca esti tipul de om caruia ii plac planificarile si obiectivele, aceasta poate fi perioada din an cea mai incantatoare pentru tine. Pentru toti este momentul de a ne da permisiunea de a visa mare, de a ne crea propria magie in realitate, de a simti ca lumina exista chiar si in cea mai lunga noapte din an ! Datorita puterii uriase de manifestare, in aceasta noapte este momentul in care fiecare din noi sa aiba cel putin o dorinta clara, sa simta emotia implinirii ei si sa o trimita in Univers, convins ca acesta a prins-o si dat-o in lucru pentru realizare!

Intrarea Soarelui in Capricorn 2019

Solstitiul de iarna este si momentul din an in care Soarele se muta in zodia Capricornului, marcand startul oficial al iernii in emisfera nordica. Soarele intrat in Capricorn semnifica un moment de initiere si regenerare pentru toti in care pamantul – si noi o data cu el – se reinventeaza !

Este o idee buna sa ne dedicam timp, in sezonul sarbatorilor de iarna ce sunt anual gazduite de Soarele in Capricorn, in care sa devenim constienti de aceasta subtila schimbare de prioritati si de a ne construi un nou curs pentru viitor. Intreaba-te : cum mi-as dori sa arate viitorul meu ? Cand tot Pamantul doarme este momentul magic de a intra adanc in tine insuti si de a planta noi seminte.

In ciuda agitatiei comerciale generate de pregatirile pentru sarbatori, energia acestei perioade are un ton serios pentru ca este momentul in care devine cel mai evident ca exista speranta in vremuri de intuneric.

Exact asa cum simbolul Capricornului este o capra de munte ce urca mai sus si mai sus si mai sus, asa si noi vom munci si mai mult ca sa facem lucruri si mai bune o data cu noua sansa a unui nou an.

Capricornul este zodie de pamant condusa de planeta karmei si responsabilitatii, batranul si seriosul Saturn, deci atunci cand Soarele intra in acest semn, cu totii vom petrece timp contemplandu-ne lectiile karmice din anul ce se incheie. Acest tranzit ne creaza contextul energetic de a constientiza care ne sunt noile scopuri spre care chiar trebuie sa facem actiuni concrete. Deci nu e nicio coincidenta ca Noul An are loc chiar in sezonul Soarelui in Capricorn ! Totul devine mai profund sub conservatorul Capricorn.

Iata mesajul pentru zodii al energiei solstitiului de iarna si al sezonului Capricorn 2019-2020!

Asadar, solstitiul de iarna are loc atunci cand Soarele ramane nemiscat intre lumina si intuneric. Este punctul de echilibru al intregii creatii. Este si ziua cand intra in Capricorn, initiind schimbarea de sezon in astrologie.

Doar cateva zile mai tarziu are loc eclipsa solara, pe 25-26 decembrie (in functie de fusul orar) tot in Capricorn, desigur. Aceasta eclipsa norocoasa este sustinuta de trigonul dintre beneficul Jupiter si rebelul Uranus, aducand fericire, optimism, crestere pozitiva si surprize placute. Combinata cu centrul galatic al campului de posibilitati infinite, nu rata nici tu acest moment oportun pentru a-ti trimite intentiile pentru a avea un an 2020 favorabil.

Pe masura ce ne unim cu totii de jur imprejurul lumii, vom planta semintele unui Nou Pamant, cu o noua constiinta care sa creasca nivelul umanitatii. Umplem campul Terrei cu vibratia de iubire!

Nu pierde acest moment extraordinar de a-ti cristaliza ascensiunea destinului sufletului tau!

In aceasta perioada, multa energie pozitiva se va revarsa asupra noastra si trebuie sa avem disponibilitatea de a-i da putere asupra vietii noastra. Ia-ti timp sa te gandesti ce lipseste din viata ta si cum ai putea obtine exact asta.

Iata la ce sa se astepte zodiile sub aceste energii ; intelegandu-le, le putem pune la treaba buna in favoarea noastra!

BERBEC

Exista domenii sau subiecte pe care te-ai simtit oarecum blocat in ultimul timp. Pe masura ce se prezinta aceste energii noi spre tine, vei avea de lucrat la un plan superior pentru a duce lucrurile mai departe, depasind obstacolele anterioare. Desi nu este asa de simplu precum ai dori sa fie, tu esti capabil de munca sustinuta si de a reusi orice iti pui in minte. Deci nu te teme sa te eliberezi oricand de orice limitare sau rutina si mergi pe o noua directie daca asta este calea pentru binele tau.

TAUR

Fiind Taur, tu esti intotdeauna un pic prea incapatanat si aceasta caracteristica ajunge sa iti stea in calea progresului. Aceste noi energii aduse de portalul solstitiului de iarna iti vor reaminti ca uneori este necesar compromisul. Poate ca ce trebuie sa faci acum este sa te gandesti cum sa faci ca lucrurile sa functioneze in continuare nu doar pentru tine dar si pentru cineva apropiat tie. Iar acest proces este o provocare in sine dar iti va aduce mari satisfactii daca vei reusi.

