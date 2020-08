Horoscop TAROT saptamana 18-23 AUGUST 2020. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 17-23 AUGUST 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Spanzuratul

Aceasta carte arata ca esti la rascruce de drumuri. Ai doua variante, inauntru sau in afara, sus sau jos, da sau nu. Poti afla foarte multe despre tine in aceasta perioada, nu ai idee ce va fi si cum va fi, nu stii ce vei face si cum vei face. Te relaxezi si intelegi ca nu trebuie sa ii controlezi pe altii. Este o perioada de renuntare, o perioada de reflectie, de a-ti urmari interesele. Principala lectie a spanzuratului este ca se obtine controlul prin renuntarea la control, se castiga alegandu-se sa pierzi.

Horoscop TAROT. TAUR

Valet de spade

Aceasta carte reprezinta o persoana din viata ta. O persoana mai tanara decat tine, cu parul deschis la culoare. Mesajul este ca te fortezi prea mult, te straduiesti prea tare sau, uneori, ii calci pe bataturi pe cate unii. Ce trebuie sa faci este sa studiezi limbajul trupului, sa accepti criticile, iar cand nu le accepti sa reactionezi cu diplomatie. Ai energie fizica si mentala la capacitate mare. Foloseste-le cu intelepciune.

Horoscop TAROT. GEMENI

5 de bate

Aceasta carte inseamna, deseori, competitie. Poate fi in cariera, dar si in amor. Nu-ti fie frica de competitie. Trebuie sa stii ca ai ceva de oferit si poti iesi in castig. Cand iti apare aceasta carte trebuie sa ai incredere in fortele proprii. Sa fii mai puternic ca niciodata. Tine capul sus, ai incredere ca vei ajunge in momentul potrivit la locul potrivit. Poate ca te gandesti sa faci o schimbare in cariera. Daca da, ai toate sansele sa fie o miscare de succes.

