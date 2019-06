Horoscop TAROT saptamana 18-23 iunie 2019. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 17-23 iunie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

6 de cupe

Aceasta carte inseamna nostalgie. Te uiti inapoi la ceea ce a fost. Poate e ceva ce are legatura cu copilaria ta. Dar, important este sa nu dai prea multa atentie la ceea ce a fost si sa te concentrezi pe amintirile placute. Mai mult, repeta-ti "zilele mai bune de-acum vor urma", ca un fel de autoprofetie.

Horoscop TAROT. TAUR

Regina de bate

Aceasta carte reprezinta una dintre cele mai fertile (si la propriu si la figurat) energii feminine din cartile de tarot. Regina aduce energie buna si este de bun augur mesajul ei. Ea poate semnifica prezenta unei femei din viata ta, cu parul deschis la culoare. Poate fi din zodie de foc (Berbec, Leu, Sagetator). Aceasta femeie merita pastrata in viata ta, chiar daca pare egocentrista. Este un prieten bun, care va fi tot timpul de partea ta. Daca nu ai o astfel de femeie in viata ta, mesajul are legatura cu cariera. Urmeaza ceva pozitiv la locul de munca.

Daca vrei sa faci in copil, aceasta carte iti transmite mesajul ca vestea buna va veni cat de curand.

Horoscop TAROT. GEMENI

Valet de cupe

Aceasta carte iti transmite mesajul ca poti aduce la lumina copilul din tine. Ai nevoie sa te joci, sa visezi, sa te distrezi. Daca ti-a aparut aceasta carte insemna ca iei viata mult prea in serios.

Valetul iti mai spune ca o persoana, cel mai probabil mai tanara decat tine, iti va aduce o veste.

