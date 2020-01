Horoscop TAROT saptamana 21-26 ianuarie 2020. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 20-26 ianuarie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Marea Preoteasa

Aceasta este simbolul intuitiei, al cunostintelor sacre, a feminitatii divine, a mintii subconstiente. Marea preoteasa sta in fata unui val subtire decorat cu rodii. Valul reprezinta separarea mintii constiente de zona subconstientului, vazutul de nevazut. Numai initiatii pot intra aici. Rodiile de pe val sunt simbolul abundentei, fertilitatii, al feminitatii divine. De o parte si de alta a Marii preotese sunt doi stalpi ce marcheaza intrarea in templul sacru si mistic (asociat cu templul lui Solomon). Stalpii sunt alb si negru, iar pe stalpul negru este litera B (Boaza = sta in puterea lui), in timp ce pe stalpul alb este libera J (Jahcin = el va reusi). Cele doua culori sunt simbolul dualitatii masculin-feminin, intuneric si lumina, aratand ca stiinta si acceptarea dualitatii sunt obligatorii pentru a intra in acest spatiu sacru.

Marea preoteasa poarta o roba albastra, cu o cruce pe piept si o diadema/coroana ce simbolizeaza statutul sau de conducator divin, dar si stiinta ei divina. In poala ea tine un pergament pe care scrie TORA (Marie Invataturi). Doar ca o parte din acesta este acoperit, ceea ce simbolizeaza ca stiinta sacra este atat explicita cat si implicita si se dezvaluie numai cand invatacelul este gata sa priveasca dincolo de lumea materiala. Luna este in crestere la picioarele sale, ceea ce simbolizeaza conectarea ei cu feminitatea divina, intuitia, mintea subcontienta si ciclurile lunii.

Horoscop TAROT. TAUR

Imparatul

Aceasta carte arata dominatia mintii asupra inimii, autoritatea, structura sau o figura paterna.

Daca Imparateasa este arhetipul maternal al cartilor de Tarot, Imparatul este tatal. El sta pe o tron mare de piatra, strajuit de patru capete de berbec (conexiunea simbolica cu Marte si Berbecul). In mana dreapta, Imparatul are un sceptru cu Ankh (hieroglifa egipteana, simbolul vietii eterne), iar in mana stanga un glob reprezentand lumea pe care o conduce.

Roba sa rosie indica puterea, pasiunea, energia, iar armura de sub roba sugereaza ca este protejat de orice amenintare (orice raspuns emotional sau vulnerabilitate). Barba lunga si alba simbolizeaza viata lunga, experienta si intelepciunea acumulate de-a lungul timpului, iar coroana este simbolul autoritatii.

In fundal, in spatele tronului se vad niste varfuri montane care simbolizeaza fundatia solida si rezistenta la schimbari. Printre varfurile montane trece un rau mic, datator de speranta, in ciuda tuturor vicisitudinilor. Raul mai simbolizeaza si firea emotionala, dar bine ascunsa si care iese la iveala numai dupa adanci sapaturi.

Horoscop TAROT. GEMENI

7 de bate

Aceasta carte semnifica sfidarea, apararea, agresiunea, convingerea si valoarea. Agresiunea si apararea sunt reprezentate de cele 7 bate, ca doua parti ale aceleiasi monede. Poti fi intr-un conflict, intr-o competitie. Unele batalii merita sa fie purtate, altele nu. Trebuie sa verifici daca o lupta merita efortul, este in folosul scopului tau sau nu. Daca raspunsul este DA, atunci trebuie sa fii mai indraznet, mai agresiv. Aceasta carte iti cere sa iei pozitie, sa schimbi energia si sa-ti sustii cu tarie credintele. Daca raspunsul este NU, atunci nu-ti irosi energia.

