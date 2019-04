Horoscop TAROT săptămâna 29 aprilie – 5 mai 2019. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.



Iata care este mesajul saptamanii 29 aprilie – 5 mai 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC



Echilibrul



Aceasta carte este despre cumpatare, despre echilibru in toate relatiile. Prieteniile, familia, parteneriatele romantice, relatiile colegiale, toate au nevoie de atentia ta. Aceasta carte iti mai poate transmite mesajul ca trebuie sa ai o alta abordare. Poate ca ai incercate multe variante pana acum. Ia in calcul si altele. Vezi ce obstacole ai in cale si daca exista, ai grija cum le intampini. Fii echilibrat in tot ce faci!

Horoscop TAROT. TAUR



Rege de cupe



Aceasta carte aduce vorba despre echilibrul intre energiile feminine si masculine. Ea are calitatile pozitive si de la unele si de la altele. Deseori, aceasta carte aduce focusul pe un barbat din viata ta. Un barbat iubitor si bun, cu parul deschis la culoare. Cand el apare in calea ta, Universul iti ofera ajutor in moduri vazute si nevazute. El reprezinta bunatatea si compasiunea. Este elementul iubirii pure si adevarate. Ai grija de tine in aceasta saptamana si da-le si celorlalti voie sa te rasfete.

Horoscop TAROT. GEMENI



Puterea



Aceasta carte iti transmite ca mintea este ceea ce conteaza si trebuie sa-ti pastrezi concentarea pe ceea ce vrei si nu pe ceea ce nu vrei in viata. Mesajul este ca ai abilitatea de a-ti folosi gandurile in favoarea ta sau a celorlalti. Si nu doar abilitatea, ci si responsabilitatea. Infrange-ti temerile, controleaza-ti impulsurile, nu-ti pierde rabdarea. Este important sa meditezi, sa petreci timp singur, chiar si daca esti angajat intr-o relatie si ai 12 copii. Nu-ti da voie sa-ti irosesti energia in frica si griji. Scoate-le din capul tau, pastreaza-ti mintea limpede.



