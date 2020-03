Horoscop TAROT saptamana 9-15 MARTIE 2020. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 9-15 martie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Cavalerul de bate

Aceasta carte este excelenta, mai ales daca ai de facut o calatorie. Te simti energizat, gata de drum, cu incredere de sine si pofta de a-ti indeplini obiectivele. Mesajul acestei carti este pozitiv si in ceea ce priveste cariera si te anunta ca urmeaza un succes de care trebuie sa fii foarte mandru. Savureaza implinirea acestui obiectiv.

Horoscop TAROT. TAUR

Lumea

Aceasta carte iti arata ca, in mod figurativ, greutatea Lumii se sprijina pe umerii tai. Ea iti transmite mesajul ca trebuie sa ceri ajutor cand ai nevoie. Nu le poti face tu pe toate si nici nu trebuie.

Aceasta carte iti mai spune si ca mai ai putin si ai ajuns la capat de drum. Nu trebuie sa renunti in acest moment. Chiar daca simti ca meriti o pauza, nu te opri acum. Esti aproape de recompensa.

Horoscop TAROT. GEMENI

Turnul

Aceasta carte iti arata ca unii oameni nu mai sunt de partea ta sau anumite situatii nu mai iti sunt favorabile. Nu trebuie sa percepi acest lucru ca pe ceva dramatic, ci sa accepti ca schimbarea face parte din viata. Este ca sic and ai construi un castel in aer si te-ar surpinde faptul ca se prabueste pe pamant.

Aceasta carte vine sa-ti arate ca ar trebui sa inlocuiesti niste asteptari nerealiste, cu ceva accesibil si palpabil. Este in regula sa visezi, insa este important sa traiesti in realitate si nu in fantezie. Vei trece peste aceste situatii cu bine, mai ales daca iti vei aminti ca adevaratele resurse sunt in interiorul tau.

