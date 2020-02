Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 17 februarie 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 17 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Regele de bate (inversat)

Cartea simbolizeaza liderul nativ, vizionarul, antreprenorul, onoarea. O persoana intelectuala apare in calea ta sa te ajute. O actiune viitoare are nevoie de o analiza atenta. Nu trebuie sa te grabesti sau sa nu planifici in amanunt. Aceasta persoana iti poate fi mentor. Concentreaza-te mai bine asupra unui lucru pentru a nu gresi.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Regele de pentagrame

Aceasta persoana din viata ta a obtinut un mare succes material si il imparte cu generozitate cu tine. Aceasta persoana (de cele mai multe ori un barbat) este foarte protectoare si te povatuieste intelept. El este ferm inradacinat, e de nezdruncinat, iar aceasta stabilitate a lui iti ofera putere.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Magicianul

Poate fi greu sa ramai concentrat in ceea ce faci, insa nu imposibil. Pastreaza-ti voia buna, nu te lasa descurajat indiferent cat iti va fi de greu. Daca te simti subevaluat si neapreciat, nu cobori nivelul muncii tale. La un moment dat cineva va avea ochi pentru tine. Timpul petrecut alaturi de copii si persoane tinere iti va da o stare de spirit mai buna si te va face sa vezi si alte perspective.