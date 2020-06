Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 29 IUNIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 29 IUNIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

2 de cupe

Caduceul si Leul par a fi impreuna in acesta card, sugerand o uniune sanatoasa care duce la o transformare fizica si spirituala a fiecarui partener. Cartea simbolizeaza casatoria, juramintele, seriozitatea pe care o impuneun parteneriat, de afaceri sau romantic. Daca ai o relatie la inceput de drum, aceasta carte poate fi un semn ca e mometul sa treceti la un alt nivel. Sau, daca esti singur, ea iti poate da speranta ca jumatatea ta este undeva aproape si urmeaza sa o intalnesti in curand.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Asul de pentagrame (inversata)

Cartea sugereaza manifestarea, oportunitatea financiara, prosperitatea. Daca iti apare inverata, ea atrage atentia asupra pretului pe care trebuie sa-l platesti pentru un succes. O victorie poate avea un cost prea mare, fie financiar, fie fizic sau spiritual.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Regina de pentagrame (inversata)

Cartea simbolizeaza simtul practic, casnic, matern, securitatea si stabilitatea. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul ca iti este frica de esec. Atat de frica incat esti aproape paralizat si nu vrei sa mai incerci nimic. Ai nevoie de mai multa claritatein actiunile tale. Altfel risti sa fii dezamagit la final.

