Horoscop WEEKEND 21-23 AUGUST 2020. Soarele intra in Fecioara. Se schimba abordarea. Vezi cum te influenteaza!

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Rafinarea petrolului a inceput intr-un sat mic din Polonia. Cam asa si cu lucrurile marunte in spatele carora nu vezi intotdeauna potentialul urias. Acesta este momentul in care ar trebui sa schimbi abordarea si sa dai credit tuturor optiunilor. Adapteaza-te, fii flexibil, ramai la curent cu ce se intampla in jurul tau.

Afirmatia weekend-ului: Sunt liber sa fiu cine ce sunt!

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca esti intr-o relatie de iubire, esti unul dintre norocosii weekendului. Luna in Balanta va fi in sectorul intimitatii si erotismului tau, promitandu-ti multa implinire sexuala in cuplu. Cu cat e mai mult tabu, cu atat mai bine. Daca ai un conflict legat de ce vrei sa spui persoanei iubite sau de care esti indragostit, dupa duminica aceasta confuzie se va amplifica, Mercur intra retrograd. Deci vorbeste acum. Poate te-ai autoconvins ca o fantezie e reala si acum cauti dovezi ca e asa. Nu e mai bine sa va clarificati ?

Afirmatia weekend-ului: Am incredere in abilitatile mele!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Un prieten iti poate lua in deradere sentimentele si manifestarile romantice in weekend, fapt ce te poate lasa in haos si confuzie. Insa nu ii permite sa te manipuleze in niciun fel prin mesaje mixte si nu ii da nici tu false sperante doar ca sa nu il/o ranesti. Daca nu simti la fel ca inainte, cel mai cinstit este sa te retragi. O respingere este doar o forma de redirectionare a Universului spre ceva mai bun. Daca esti intr-o relatie foarte buna, weekendul se anunta fierbinte, cu conexiune puternica emotionala si fizica.

Afirmatia weekend-ului: Pastrez o distanta sanatoasa!

