Horoscop WEEKEND 31 OCTOMBRIE - 1 NOIEMBRIE 2020. Halloween, Luna plina albastra... Ce planuri ai?

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 30 OCTOMBRIE – 1 NOIEMBRIE 2020 scaldat de influente astrale majore. Weekendul aduce planuri serioase, mai ales ca parasim luna octombrie si pasim in noiembrie, penultima luna din an. Mai avem 62 de zile la dispozitie sa indeplinim ceea ce ne-am propus. Chiron aduce si el propriile lectii in dragoste. Esti pregatit?