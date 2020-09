Horoscop WEEKEND 4-6 SEPTEMBRIE 2020. Mercur si Venus schimba zodiile. Primul weekend din septembrie, electrizant pentru zodii!

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Bazeaza-te pe iubire ca sa iesi din orice situatie, tinand in minte ideea ca tandretea aduce lumina intr-o lume a furiei si a emotiilor negative. Arata-ti compasiunea pe care o ai adanc in tine si nu te teme ca nu ar avea sens pe termen lung, indiferent ce reactie au altii. Ce cauti tu si ai nevoie nu va fi gasit in solitudine acum. Cauta sustinere de la cei in care crezi, dar nu lasa dezamagirile sa te distraga de la nevoile tale. Doar pentru ca te-ai uitat intr-un loc gresit nu inseamna ca nu vei gasi satisfactie de acum incolo.

Afirmatia weekendului: Imi largesc perspectiva

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele lucruri rezista desi nu ai fi crezut niciodata asta. Ca sa le vezi clar, trebuie sa analizezi toate circumstantele si sa vezi unele sunt pozitiile stagnante care interfereaza cu viziunea ta. Unele emotii au fost ascunse bine din trecut. Trebuie sa le imbratisezi ca ele sa iasa la lumina si sa nu te traga inapoi. Treci prin ele ca sa ajungi cu bine la mal. Este timp sa iesi din furtuna si sa sari in sus pana iti atingi obiectivul.

Afirmatia weekendului: Acum vad totul clar.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot fi rostite, de tine sau de altcineva, anumite cuvinte bizare. Esti inca neclar cu privire la intentia lor si ai nevoie de timp ca sa metabolizezi o experienta si o relatie din spatele acestui dialog. Ia toate lucrurile in considerare ca sa vezi imaginea de ansamblu. Alegerile rationale nu sunt cel mai bun pariu al tau zilele astea, deci asculta-ti simturile si actioneaza in consecinta.

Afirmatia weekendului: Eu sunt curajos si pregatit sa inaintez

